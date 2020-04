La Policia reforça la seguretat en les farmàcies davant el repunt de furts i robatoris amb violència i intimidació

La Policia Nacional en la Comunitat Valenciana ha efectuat 219 detencions per desobediència greu i ha imposat 18.500 sancions durant la crisi sanitària de la Covid-19. Ara, segons ha pogut saber eldiario.es, els agents preparen operatius per a reforçar la seguretat de les farmàcies, que aquests dies són, al costat dels supermercats, llocs essencials durant el confinament decretat per a atallar la pandèmia del coronavirus.

La Policia ha detectat que s'estan produint furts, robatoris amb força i robatoris amb violència i intimidació, per la qual cosa reforçarà la seguretat en aquests establiments essencials. La Prefectura Superior de Policia de València també ha reforçat les patrulles nocturnes.

Els agents estan especialment exposats al contagi de la Covid-19. En tot el territori valencià, quatre policies romanen hospitalitzats per coronavirus (tres a València) i 74 estan aïllats. Hi ha 40 casos positius confirmats.

Els agents, que treballen en condicions difícils durant la pandèmia i amb por als possibles contagis a les seues famílies, han començat a rebre en les últimes setmanes material de protecció i fins i tot donacions d'entitats públiques i empreses privades. A més, els responsables policials han comprat gel hidroalcohòlic per als vehicles desplegats en els desèrtics carrers.