El cap de la Policia Nacional a València continua en el seu lloc, perquè pot recórrer la sanció per haver recomanat el permís d’armes a un investigat per narcotràfic

Silenci en la policia nacional i en el cap de la Policia Nacional a València, José Piris Perpén, sobre la sanció de vint dies sense sou i faena interposada al comissari principal per la Unitat de Règim Disciplinari. La investigació conclou que el responsable policial de la tercera província en nombre de població d’Espanya va escriure una carta de recomanació perquè la Guàrdia Civil atorgara la llicència d’armes a un individu immers en investigacions per narcotràfic i contra qui pesa una ordre de crida i cerca dictada per un jutjat de Lanzarote.

Fonts de la policia nacional no han volgut valorar la situació de Piris després de conéixer-se la sanció i els fets investigats internament en la policia, encara que descarten una dimissió del seu càrrec. De moment, el cap de la Policia Nacional a València no complirà la sanció disciplinària, perquè encara pot presentar recurs contra la proposta de la Unitat de Règim Disciplinari. Previsiblement serà el que farà.

La investigació conclou que Piris va ocultar la carta de recomanació als seus superiors, va eludir la via reglamentària i no va fer “cap mena de comprovació” sobre la persona per la qual treia la cara, un “narcotransportista a gran escala”.