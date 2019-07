Dos policies nacionals es porten a un home a comissaria per parlar-los en valencià "quan els agents li demanen que parle en castellà"

Un il·licità ha denunciat davant la justícia dos agents de la Policia Nacional que el van traslladar a la Comissaria d’Elx el 20 de juny passat després de cridar-li l’alto quan anava amb bicicleta i dirigir-se als membres policials en valencià, per la qual cosa va ser recriminat. En l’acta de denúncia policial consta que l’home, de nom Jafet Pinedo, va ser conduït a instàncies policials després de, entre altres qüestions, dirigir-se a ells “parlant en valencià, encara que els agents li demanen que parle en castellà”, es pot llegir textualment en l’acta.

Els fets van ocórrer la nit del dia 20 de juliol, quan Pinedo, empleat d’un restaurant, circulava amb bicicleta per fer el lliurament d’una comanda. En un moment del trajecte per l’avinguda de la Llibertat, la principal artèria de la ciutat d’Elx, es va veure obligat a avançar dos cotxes que ocupaven el carril bici i que no mostraven “distintius policials”, rememora. En aquest instant, els va recriminar la seua actitud i els va etzibar “En bon lloc esteu” quan va passar al costat dels vehicles, per continuar la marxa.

Uns metres més endavant, Pinedo rep l’alto d’un d’aqueixos dos vehicles del qual baixen dos homes. “Van mostrar unes plaques per les quals interprete que són policies, i no em van donar una resposta clara”, assenyala sobre uns agents “que anaven bastant nerviosos”. “De manera alterada, em diuen que pare de parlar-los en valencià, que si estic provocant-los. Tracte de dir-los que parlar valencià no és un element de confrontació i que vull saber per què em paren”, explica.

A continuació, i com també consta en l’acta policial, Pinedo és acusat d’“insults” a la Policia “quan es troben en una intervenció que no té res a veure amb el denunciant”, això és, quan estaven aparcats en el carril bici. “No és cert i, a més, em vaig veure obligat a deixar de parlar en valencià atesa l’actitud mostrada amb el meu idioma”, afig.

Els agents també van especificar en el seu escrit que aquest home “es nega reiteradament a ser identificat”. Explica Pinedo que els va comentar que anava amb la roba de faena i que no portava la documentació damunt, però que els va facilitar el DNI i que, a l’instant, van comprovar les dades. Segons conta a eldiario.es, Pinedo els va recriminar que “estaven sobrepassant-se” quan li van regirar la motxilla que portava damunt. “Almenys m’havien de demanar permís”, es queixa. “Entre comentaris es riuen de mi i em diuen que no conec la llei”.

Més tard, es persona en el lloc una altra patrulla, en aquest cas de la Policia Local, que torna a demanar a Jafet Pinedo que s’identifique. “Els dic que ja m’han identificat i que em deixen anar-me’n a treballar”, però sempre, segons ell, “tornen les amenaces”, a la qual cosa respon demanant-los el número de placa, i és quan, “amb insults”, l’introdueixen en el cotxe policial i el traslladen a la comissaria.

Allí passa, segons ell, una hora i mitja en una nit “en què no es veien més detinguts” encara que, segons el volant acreditatiu d’identificació de la Policia Nacional, havia romàs nou minuts en les dependències policials. “El cas estrany” conta, és que, a més de recollir les denúncies per “negació de la identificació, insults, interrompre una actuació policial i per parlar valencià”, també li fan lliurament de dues denúncies de la Policia Local per no portar les llums reglamentàries de la bicicleta i per conducció temerària.

Per tot això l’advocat de Pinedo ha interposat una denúncia als dos agents de la Policia Nacional, a qui acusa d’abús de poder, detenció indeguda, agressions verbals i denúncia falsa, i que el Jutjat d’Instrucció número 5 d’Elx haurà de dirimir en una sessió prevista per a dimecres que ve 24 de juliol.

“Valencianofòbia”

Pinedo ha donat a conéixer el seu cas a l’Oficina de Drets Lingüístics del Govern valencià, atés que el valencià és llengua oficial en la comunitat autònoma, i a l’Associació Cívica per la Llengua El Tempir, la junta directiva de la qual considera que els agents de la Policia Nacional “han mostrat una ideologia clara i manifestament contrària a la igualtat lingüística, perquè, com a servidors públics, han de respectar els drets dels ciutadans”.

Per a aquesta organització, fundada el 1994 a Elx, es tracta d’ “un altre cas” de “valencianofòbia intolerable” i “un altre atemptat a la llibertat lingüística el fet de voler dissuadir-nos als valencians de fer ús de la nostra llengua”. Així mateix, recorden en un comunicat que l’article 54.11 de l’Estatut de l’Empleat Públic “deixa ben clar que els cossos de seguretat, com a funcionaris públics, han de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que ho sol·licite, sempre que siga oficial en el territori”.

Per tant, prossegueixen, “les administracions públiques han de garantir el compliment d’aquest precepte, sobretot quan l’article 7 del règim disciplinari del cos de la Policia Nacional considera que és una falta molt greu ‘tota actuació que supose discriminació per raó d’origen, racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement o qualsevol altra condició’”.

Finalment, El Tempir recorda que el cas de Jafet no és l’únic ocorregut a Elx. El 2013, per exemple, aquesta associació va denunciar el cas de “discriminació lingüística” que havia patit a la ciutat Francesc Escortell (antic secretari del Bloc de la Vila Joiosa) quan va anar a denunciar a la comissària el contingut pedòfil d’una pel·lícula que s’havia descarregat el seu fill i el policia li va dir que li parlara “en espanyol”, i va afegir: “Açò és Espanya!”. Es va negar també perquè l’atenguera un altre agent en valencià.

Dos mesos abans, El Tempir s’havia fet ressò de la denúncia de Paco Muñoz, que va respondre en valencià a la petició d’identificació d’un policia, que li va etzibar: “A mi no em parles en el valencià dels collons”.