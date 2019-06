Podem es queda sol i es resisteix a acceptar l'acord per a un nou Consell de progrés

"Podem manifestem la nostra voluntat d'arribar a un acord, però atés el mandat dels inscrits en aquests moments no podem assegurar el nostre vot favorable a una investidura que no va lligada a la formació d'un govern que pose els interessos de la ciutadania per davant dels interessos partidistes". Aquesta és l'última reacció oficial de la formació morada a la proposta per a tancar l'acord per a formar un Govern valencià de progrés. A mitjan vesprada d'aquest dimarts, malgrat que els inscrits de Podemos van votar en un 93,1% a favor de l'entrada d'Unides Podem en el nou Consell, els seus dirigents mantenien la negativa.

Una postura de la qual s'ha desmarcat l'altre component de la coalició, Esquerra Unida del País Valencià, que també després d'una aclaparadora majoria dels seus afiliats a favor del pacte, va anunciar que votaria sí a la investidura de Ximo Puig i a entrar en el Govern valencià.

El portaveu parlamentari d'Unides Podem, Rubén Martínez Dalmau exigeix que les competències de Canvi Climàtic estiguen en la conselleria que corresponga al seu grup i insisteix a comptar amb una vicepresidència.

La reedició del Pacte del Botànic està costat més del que es preveia. L’encaix de Podem, que es va mantindre fora del Govern valencià en un paper de soci parlamentari tota la legislatura passada i que ara s’incorporia al Consell, ha sigut complicat. També establir el nou equilibri de forces entre els socialistes i Compromís, que s’han enfrontat en alguna fase de les negociacions. In extremis i amb molta tensió, finalment les tres forces que conformarien el segon Govern de coalició progressista en la Comunitat Valenciana encara no han arribat a un acord després d’una dura negociació.

Els representants del PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida han mantingut trobades, alguns dies més pròxims a una tancada que a una reunió, durant dues setmanes per a fer un pacte programàtic amb sis eixos i un acord sobre l’estructura del segon Govern del Botànic, que tindrà 12 conselleries, dues més que en la primera legislatura.

La meitat de les carteres, inclosa la Presidència de la Generalitat, que els socialistes han intentat sense èxit col·locar com una cartera al marge, seran gestionades pel PSPV-PSOE; quatre per Compromís i dues per Unides Podem-Esquerra Unida, amb competències que ixen d’altres departaments.

En les últimes hores de la negociació s’han succeït els moments tibants entre les tres parts, que a vegades semblaven més, ja que dues marques electorals estan integrades per diferents partits. Els dirigents de les dues forces amb més pes, PSPV-PSOE i Compromís, no han actuat conjuntament fins al final, quan han formulat la proposta a Unides Podem-EUPV que pretén aplanar l’acord, després que els representants de la formació morada abandonaren al migdia de dimarts la taula de negociació.

La vespra a la nit van ser els representants de Compromís els que van alçar la reunió i van expressar el seu malestar pel que consideraven una “pinça” del PSPV i Unides Podem per a restar-li poder en el nou Govern.

Dilluns a la nit, havent començat la trobada a les 9 del matí, Compromís alçava la negociació pel fet de sentir-se menystingut i humiliat pels seus futurs socis de Govern. La sensació dels valencianistes era que els seus socis buscaven “dinamitar” la seua formació forçant-los a cedir més competències de les ja pactades: el departament complet de Transparència a Podem i el d’Universitats, dependent d’Educació, al PSPV.

Les tres formacions tornaven a reunir-se a les 10 del matí de dimarts en la seu dels socialistes i el canvi d’actitud del PSPV-PSOE va portar, en aquest cas, Unides Podem-EUPV a escenificar el seu enuig i abandonar la negociació.

A més, Unides Podem-EUPV deixava en mans de les seues bases decidir si donaria suport a la investidura de Ximo Puig i si, amb l’acord en mà, hauria d’entrar en l’executiu valencià. Una posició una mica estranya, ja que donava la possibilitat de donar suport a Puig en la votació de dimecres en les Corts Valencianes sense entrar en el Govern, com va ocórrer en la legislatura passada. Més estrany encara tenint en compte la votació havia començat la vesprada anterior, amb el programa de Govern tancat –però sense fer-se públic– i el de l’estructura de l’executiu en qüestió. També el PSPV-PSOE, que la nit de dimarts ha celebrat un Comité Nacional, va sotmetre a votació el pacte, que va rebre un ampli suport.

Per a Unides Podem era vital aconseguir competències en medi ambient, ja que han centrat una gran part de la seua campanya en la lluita contra el canvi climàtic, en la transició ecològica i en la creació d’una empresa pública d’energia per a abaratir la factura a les famílies. A més, en l’últim debat de pressupostos, els morats van aconseguir aprovar la creació de l’Agència Valenciana del Canvi Climàtic, que no ha arribat a desenvolupar-se. Veient que els socis, especialment Compromís, no cedirien aqueixes competències, que gestiona un dels partits de la coalició valencianista, Verds-Equo, Unides Podem es va alçar de la taula. “No podem continuar fins a saber si vol participar”, apuntaven des de Compromís, deixant als llimbs la negociació.

Al cap d’un parell d’hores, després de la pausa per a dinar, al secretari general dels morats, Antonio Estañ, li arribava una oferta conjunta de Compromís i el PSPV que buscava desencallar l’assumpte. A la Conselleria d’Habitatge se li sumarien competències en eficiència energètica i, en el segon escaló d’una Conselleria de Medi Ambient gestionada per Compromís, seguint la fórmula del mestissatge (mescla de colors polítics en les conselleries), tindrien la direcció de l’Agència del Canvi Climàtic, alhora que se’ls oferia una agència sobre eficiència energètica com la que han aconseguit introduir en l’acord de Govern.

Era un moviment bastant lògic per a totes les parts, que retornava la qüestió quasi a l’inici de la negociació, quan ja es parlava de crear dues noves conselleries per donar entrada al nou soci en el Govern valencià i reequilibrar el pes dels socialistes i de Compromís en la fórmula. En la dura negociació els primers van intentar retallar més del tolerable per la coalició valencianista el seu pes en el Consell i van amagar de fer-li assumir en l’últim moment una cartera més de facto per al PSPV-PSOE, en deixar ni més ni menys que la de Presidència fora de les sis pactades. La tempestuosa evolució de les negociacions va acabar frustrant aqueixes pretensions.

Dimecres, a partir de les 10, en les Corts Valencianes se celebrarà el ple d’investidura de Ximo Puig com a president en el seu segon mandat. Una cita parlamentària en què hauria de comptar amb 52 vots dels tres socis del Botànic II davant de 47 de l’oposició de dretes, representada pel PP, Ciutadans i Vox. En els plens del seu Consell participarien sis socialistes, quatre membres de Compromís i dos d’Unides Podem-Esquerra Unida. El Govern valencià, que va ser un bipartit en la primera legislatura del Pacte del Botànic, passaria a ser un tripartit per primera vegada en la seua història. "Els valencians han votat canvi compartit i estem treballant en aqueixa perspectiva", va comentar Ximo Puig a l'entrada del Comité Nacional del seu partit. "La societat valenciana té una posició clara a favor d'un Govern de progrés i hem d'esforçar-nos perquè siga possible".