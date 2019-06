Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària: la missió impossible de trobar experts que la conformen

La creació d’una Agència de Seguretat Ferroviària va ser una de les demandes de l’Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol durant una dècada.

Abans de les eleccions del 2015, sis partits es van comprometre a impulsar-la (PSPV, Compromís, Ciutadans, Podem, Esquerra Unida i UPiD) i amb el Govern del Botànic la consellera d’Obres Públiques i Vertebració, Maria José Salvador, va assumir el compromís.

No obstant això, quatre anys després s’ha vist incapaç de posar-la en marxa, encara que no precisament per falta de voluntat.

Després de molts tràmits, va aconseguir que s’aprovara la llei al març de l’any passat. Però les esmenes que els grups parlamentaris van presentar a la norma, pionera en l’Estat espanyol, van modificar el sistema d’elecció del Consell Rector que ha de posar en marxa l’Agència.

A fi de garantir la independència dels òrgans de Govern, es va acordar que tres dels cinc membres foren elegits per les Corts Valencianes, a proposta dels grups parlamentaris i mitjançant propostes subscrites per un mínim de dos grups, per majoria de tres cinquenes parts.

A més, en l’article 14 de la norma es va establir que els membres gaudirien “d’independència i immobilitat, i que el seu càrrec seria incompatible amb l’exercici de qualsevol altra activitat, tant pública com privada, que no siga l’administració del seu propi patrimoni. El càrrec de vocal de l’agència serà incompatible amb l’acompliment de funcions directives o executives en partits polítics, centrals sindicals, associacions empresarials i col·legis professionals”.

Des de la Conselleria van considerar aquestes mesures “altament restrictives” i difícils d’assumir. De fet, en set mesos no van trobar candidats que compliren els requisits. El departament de Maria José Salvador va remetre un escrit als parlamentaris de què no va obtindre resposta.

Davant aquesta situació, a través de la Llei d’acompanyament als pressupostos, es van modificar dos articles per donar a la Direcció General de Transport les competències per a constituir l’Agència i per a rebaixar els requisits per trobar candidats que puguen accedir al càrrec.

Així doncs, fonts de la Conselleria d’Obres Públiques han informat que la Direcció General ha procedit ja a la redacció dels estatuts perquè, una vegada nomenats els cinc components del Consell Rector per les Corts Valencianes acabades de constituir i el futur Consell, es troben la faena feta.

Les mateixes fonts han recordat que la consellera Salvador va rebre l’Associació de Víctimes del Metro un dia abans de ser nomenada vicepresidenta de les Corts i els va explicar les circumstàncies.