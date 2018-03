Rivera demana esperar al Constitucional sobre la presó permanent i acusa els socialistes de no respectar a les víctimes

"Vaig sentir vergonya en escoltar el portaveu del PSOE assenyalant als familiars de les víctimes". El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat als socialistes que esperen a derogar la presó permanent revisable. "Si el Tribunal resol que és constitucional seguirà vigent i si no, caldrà adaptar-ho, però em sembla que derogar en calent i mantenir una posició que ni tan sols uneix als votants del PSOE no va ser el més assenyat", ha manifestat.

De visita a València en Falles, el dirigent ha justificat davant una pena a la qual s'oposava el seu partit fa mesos que l'assassinat del xiquet de 8 anys a Almeria haja servit a la seua formació i al PP per a, tot apel·lant al dolor, intentar evitar la derogació d'aquest tipus penal proposta pel PSOE.

El debat, no obstant això, no va quedar en el Congrés. Superada la jornada parlamentària, el líder taronja contínua carregant contra els socialistes. "És fàcil parlar quan no et passen aquestes coses", li retreia aquest divendres al portaveu socialista Juan Carlos Cano. Les paraules del diputat del PSOE, que va advertir del perill de legislar en calent, li han servit al dirigent taronja per a dir que aquest partit no respecta a les víctimes. "L'únic portaveu que les va respectar va ser [Juan Carlos] Girauta", ha dit.

Rivera, en la seua obstinació en patrimonializar el dolor de les víctimes, ha comentat que tenen el seu suport "i el del tot el poble espanyol". Ciutadans, insisteix el líder, és l'"únic partit que ha demostrat respectar a les víctimes" en un debat que ha qualificat com a "vergonyós" pels enfrontaments entre PP i PSOE. "Els legisladors estem obligats a debatre serenament per a resoldre les falles del nostre Codi Penal". El president de Ciutadans demana al PSOE que no seguisca endavant amb el debat i espere a la resolució del Tribunal Constitucional, que no continue amb el que qualifica com una "derogació en calent".



Aquesta informació ha sigut corregida en relació amb una primera versió titulada "Albert Rivera insisteix en la cadena perpètua i acusa els socialistes de no respectar a les víctimes"