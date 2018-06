Ana Barceló promet el càrrec com a consellera de Sanitat i assegura que es deixarà la pell" per la "salut pública universal"

La socialista Ana Barceló ha promés a primera hora d'aquest divendres el càrrec de consellera de Sanitat Universal i Salut Pública al Palau de la Generalitat, després del nomenament de Carmen Montón com a ministra d'aquest ram, i ha mostrat la seua alegria i il·lusió davant aquest nou repte: "No puc més que dir que em deixaré la pell, que estic il·lusionada, que m'apassiona aquest repte tan important com és ocupar-se de la salut pública universal".

L'acte ha començat a les 8.40 i han estat presents el president de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta, Mónica Oltra, i tots els consellers -menys María José Salvador, que continua de baixa per maternitat-. Oltra ha sigut l'encarregada de llegir el decret de nomenament de Barceló, que es va publicar en una edició extraordinària del DOGV en la vesprada del dijous.

Després d'això, Barceló ha promés complir amb les obligacions del càrrec i ha rebut les felicitacions de tots els membres del Consell, que es reunia després d'aquest acte.

En declaracions als mitjans, ha assegurat que està "orgullosa i contentíssima de formar part d'aquest Consell perquè és el projecte que té la Comunitat Valenciana, el projecte del Botànic".

"Els que em coneixen saben que sóc molt pragmàtica, el que farem és col·locar, com fins ara, a les persones en el centre de la política, sobretot de la política sanitària, per a millorar la vida dels ciutadans", ha dit.

Preguntada sobre si espera la col·laboració de la nova ministra, la seua predecessora en el càrrec, ha respost: "Per descomptat que sí, no em cap el menor dubte perquè la ministra coneix perfectament la situació de la sanitat en la Comunitat Valenciana i, per tant, la col·laboració segurament siga extraordinària i això ja és important per a nosaltres".

Així mateix, ha assenyalat que "per descomptat" mantindrà les reivindicacions i ha agregat en aquest sentit: "El primer que li traslladaré a la ministra és que recorde perfectament, perquè aqueixes reivindicacions eren justes i les necessitem".