Joan Baldoví sobre els Pressupostos Generals de l'Estat: "Volem el mateix tracte que el PNB"

El portaveu de Compromís en el Congrés dels Diputats, Joan Baldoví, confia que el Govern central tinga el mateix tracte amb el seu partit que amb altres partits: "volem el mateix tracte que el PNB, és una qüestió de justícia social". Es referia Baldoví a la negociació de cara a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat per part de la formació valencianista, "és el mínim que han de fer si volen els vots de Compromís".

El diputat valencianista exigeix a l'Executiu de Pedro Sánchez, en el que considera una línia roja, un calendari per a la reforma del sistema de finançament, i fins i tot que en els pressupostos per a l'any vinent es dedique una partida de superior al 10% en inversions territorialitzades a la Comunitat Valenciana "per a compensar tots aquests anys d'infrafinançament".

Baldoví, en declaracions 'À Punt NTC Matí', també s'ha referit a la situació del servei ferroviari de Rodalia a Castelló: "aquestes comarques han patit un tracte injust", per la qual cosa ha reivindicat un transport públic "com el que es té a Madrid". "No m'agrada plorar, però hem de reclamar el que és just", ha dit el portaveu de Compromís.

El diputat valencianista també s'ha referit a la possibilitat que Compromís i Podem concórreguen de forma conjunta a les pròximes eleccions autonòmiques: "crec que separats sumarem més", així com tampoc ha descartat repetir com a candidat de la coalició en les eleccions generals de 2020, "sempre que el meu partit així ho decidisca". Baldoví ha insistit que donarà el seu suport "incondicional" a Mónica Oltra si la vicepresidenta decideix presentar-se com a candidata a les pròximes eleccions autonòmiques.