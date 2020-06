Baldoví sobre la pròrroga de l'estat d'alarma: "Votem que no perquè ens obliguen, perquè escolten i pacten amb tots menys amb els valencians"

"Tenim recursos per a pagar la nostra sanitat fins al 31 d'agost. A partir de l'1 de setembre haurem de recórrer a préstecs per a poder pagar", ha assegurat el diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, qui ha insistit que la situació és la mateixa que hi havia fa dos anys, quan els valencianistes van secundar la moció de censura que va tirar a Mariano Rajoy de la Moncloa i va fer president Pedro Sánchez.

Així, Baldoví ha reiterat que votarà 'no' a la pròrroga de l'estat d'alarma tal com ja fera fa ara quinze dies, "votarem que no perquè ens obliguen, perquè escolten a tots i pacten amb tots menys amb els valencians, i això que som socis de Govern, sempre els hem votat que sí i els hem oferit alternatives". Ha detallat que la Comunitat Valenciana afronta la reconstrucció "amb el 50% menys de recursos que la mitjana espanyola, amb 1.000 euros menys per ciutadà que un càntabre o 2.000 menys que un basc o un navarrés".

"Els valencians som més vulnerables perquè som més pobres, perquè 25 de cada 100 euros (48.000 milions d'euros) els hem de destinar a pagar un deute que no hem generat", ha apuntat el portaveu valencianista, qui ha insistit que davant les seues reivindicacions sempre es troben amb un: "No toca; no embullen...". "Nosaltres defensem ací el que PSOE i Podem defensen en les Corts", ha insistit, per a afegir: "Per a nosaltres seria més fàcil amagar-nos darrere d'una abstenció".

La proposta de Compromís per a pal·liar en part aquesta situació és destinar el 1,6% dels 140.000 milions d'euros previstos per la Unió Europea per a Espanya (2.300 milions) per a un fons d'anivellament que ajude a les cinc comunitats més afectades (Múrcia, Andalusia, Galícia, Castella-la Manxa i la Comunitat Valenciana) a equiparar-se a la resta d'Espanya: "Estem parlant d'ajudar als que menys tenen, al 40% de la població, 19 milions de persones".

Baldoví ha acabat la seua intervenció assegurant que la porta de Compromís "sempre estarà oberta. Espere poder negociar", a més de recordar davant les crítiques rebudes pel seu vot: "El primer que va votar amb Vox i el PP va ser el PSOE per a rebutjar investigar les corrupteles del rei emèrit"