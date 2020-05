Baldoví confirma el 'no' de Compromís a la pròrroga de l'estat d'alarma: "Els hospitals no es paguen amb l'aire"

El diputat de Compromís, Joan Baldoví, ha expressat aquest dimecres el seu malestar amb les negociacions del Govern de PSOE-Unidas Podemos en la pròrroga de l'estat d'alarma i ha expressat que el seu partit no recolzarà de nou aquesta mesura.

En la sessió parlamentària d'aquest dimecres, Baldoví ha insistit que la seua formació no accepta que no s'augmenten els fons de la partida sanitària per a la Comunitat Valenciana, la qual cosa considera un greuge: "No podem donar suport a un repartiment de fons que perpetua la injustícia i el maltractament al poble valencià". Compromís exigia al Govern que incrementara la dotació en el fons per a les autonomies, que preval els contagis i ingressos hospitalaris en el repartiment econòmic.

"Han sigut incapaços d'anivellar les comunitats autònomes pitjor finançades perquè tinguérem els mateixos recursos", ha expressat indignat el diputat, que es considera "decebut" amb l'Executiu. Compromís exigia, segons ha explicat, 2.300 milions per a dotar a les autonomies infrafinançades de recursos "perquè els seus ciutadans tingueren els mateixos recursos que la mitjana per a atendre l'emergència sanitària".

"No parle de diners, parle de sanitat, parle de vides, d'oportunitats", ha retret Baldoví als qui l'acusen de centrar la qüestió en l'economia. "La salut primer, però els hospitals valencians no es paguen amb l'aire".