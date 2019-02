'El Bigotes': "Cotino volia ser Déu però no li donava temps; per ell passava tot, allò confessable i l'inconfessable"

Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ha carregat aquest dilluns contra l'eurodiputat popular valencià Esteban González Pons i l'expresident de les Corts Valencianes i exconseller Juan Cotino, als quals ha definit com a "guàrdia pretoriana" de l'expresident Francisco Camps. "Cotino volia ser Déu però no li donava temps. Per Cotino passava tot, allò confessable i l'inconfessable", ha afirmat. Aqueixa guàrdia "tenia les seues pròpies empreses" que, suposadament, es repartien les adjudicacions públiques. "Cada conseller tenia les seues empreses", ha assenyalat.

Pérez, que ha comparegut aquest dilluns en la comissió d'investigació sobre 'Taula' en el parlament valencià, ha descrit al que també va ser exvicepresident valencià i exdirector general de la Policia amb José María Aznar -Cotino- com un "tipus rebutjable", al mateix temps que ha assegurat que parlar d'ell l'"incomoda bastant". No obstant això, ha amenaçat amb contar coses quan es jutge el cas de la visita del Papa a València, en la qual l'exconseller de Camps està imputat.

Sobre González Pons, eurodiputat a Brussel·les, ha sentenciat: "És com el cuc que es manté en la poma durant anys", i ha recordat que li va atorgar el primer acte de la seua empresa (Orange Market) a València. "Li ho dona González Pons a un empleat meu", ha assenyalat.

La de Pérez era una de les compareixences més esperades per la peculiaritat del personatge i ha sigut retransmesa per videoconferència amb notables problemes tècnics des de la presó madrilenya de Valdemoro, on 'El Bigotes' compleix condemna per les peces de la Gürtel relacionades amb Fitur i el finançament il·legal del PP valencià.

"Tot el que se'm donava en la Comunitat Valenciana era per les meues súpliques i pel meu plor. A algunes empreses els donaven 100 concursos per any i a mi dos", ha dit a manera de queixa. I ha afegit: "Jo no pertanyia al seu cercle de confiança". Segons ell, per això no li donaven més contractes. "Engloba -agència investigada en el cas Taula- s'emportava 120 concursos l'any", ha denunciat. L'agència està investigada precisament en el cas Taula. Segons Pérez, les empreses que més es beneficiaven de l'administració pública controlada pel PP eren Engloba i Trasgos, "l'empresa de capçalera de Cotino".