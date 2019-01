'El Bigotes' reitera per carta a la jutgessa que González Pons estava "assabentat del dia a dia" de totes les gestions de la Fórmula 1

Álvaro Pérez 'El Bigotes' insisteix a voler tirar de la manta i assenyalar l'eurodiputat del PP, Esteban González Pons, i el diputat Gerardo Camps, encara sense màcula de casos de corrupció, així com altres exresponsables de la Generalitat amb Francisco Camps, com Juan Cotino o Vicente Rambla.

Per a això Pérez ha escrit una carta a la jutgessa María García Minga en la qual exposa el que afirma el que ja li va manifestar i aquesta no va reflectir en l'acta, com que "Don Esteban González Pons en la Fórmula 1 era una altra de les persones amb comandament en Plaza (sic)", que estava "assabentat del dia dia de la gestió de la contractació, de les adjudicacions, i tot el relacionat amb el circuit igual que el senyor Rambla (vicepresident primer de Francisco Camps), igual que el senyor Don Juan Cotino (president de les Corts)" o l'actual diputat del PP "Gerardo Camps".

El responsable de l'empresa Orange Market està cridat a declarar aquest dijous dins de les investigacions del cas Gürtel que tenen lloc aquesta setmana. El primer a comparéixer aquest dilluns va ser Ricardo Costa, qui va ser el número 2 del PP valencià de Francisco Camps i que ha assenyalat a aquest com màxim responsable de les contractacions de la Fórmula 1. Camps també haurà de declarar com investigat dins del cas.

En l'última declaració de Pérez sobre la Fórmula 1 va estar marcada per la tensió amb la jutgessa, la qual ho va interrompre constantment, mentre el testimoni va mostrar el seu malestar per la situació.