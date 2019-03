El Botànic trau múscul: les primàries mostren la capacitat mobilitzadora de Compromís i PSPV

Si alguna cosa han demostrat les primàries de Compromís és la capacitat mobilitzadora de les seues bases. En total, 34.558 afiliats i simpatitzants van participar en el procés per a elegir els candidats de la coalició valencianista a les pròximes eleccions autonòmiques, municipals i europees dels prop de 50.000 inscrits (el 70,82% de participació). D’aquests més de 34.500 votants, al voltant de 27.000 van participar en el procés per a elegir la candidatura a la presidència de la Generalitat, dels quals més de 23.000 van donar el seu suport a la vicepresidenta actual del Consell, Mónica Oltra.

Aquesta capacitat mobilitzadora només és comparable amb el múscul mostrat pel PSPV en el procés de primàries obertes celebrat el 2014 per a elegir al candidat socialista a la Generalitat (Ximo Puig es va imposar amb claredat, doblant en suports el president actual de la Diputació de València, Toni Gaspar). Aquella vegada van votar més de 40.000 afiliats i simpatitzants dels 66.913 inscrits.

Aquests dos processos de primàries són, de lluny, els que més participació han congregat. El Partit Popular, Alberto Fabra presumia de tindre 150.000 militants, va elegir al març del 2017 Isabel Bonig com a presidenta amb una participació de 8.690 militants. Al juny del 2018 els populars van elegir Pablo Casado president nacional. En aquelles votacions van participar a la Comunitat Valenciana 7.113 afiliats davant dels 9.352 inscrits.

Lleugerament inferior va ser la participació en les primàries de Podem per a elegir els seus candidats a les eleccions autonòmiques del 28 d’abril. En aquest procés, celebrat el 27 de novembre passat, van participar 5.240 simpatitzants, que es van decantar per Rubén Martínez Dalmau –el nom avalat pel secretari general, Antonio Estañ, i Pablo Iglesias– com a candidat de la formació morada a la presidència de la Generalitat. Podem presumeix de tindre 40.000 inscrits a la Comunitat Valenciana.

Tenint en compte aquestes xifres, la participació en les primàries de Ciutadans per a elegir Toni Cantó com el seu candidat a presidir la Generalitat Valenciana resulta poc més que anecdòtica. En aquest procés, al qual van concórrer sis candidats, van participar poc més de 700 persones, de les quals 671 (un 93% del total) van donar el seu suport a l’exdiputat en el Congrés per la formació taronja, ex d’UPiD.

Aquesta capacitat mobilitzadora que han mostrat els diferents partits en els processos participatius per a elegir els seus líders i candidats autonòmics respectius és difícil –per no dir impossible– que es veja reflectida mecànicament en les urnes el 28 d’abril. Les diferents enquestes publicades fins hui ofereixen un panorama molt equilibrat de forces entre els suports electorals que puguen obtindre els partits d’esquerres –el conegut com a bloc del Botànic– i els de dretes (PP, Ciutadans i Vox) i la seua representació en les Corts. D’ací a unes setmanes eixirem de dubtes.