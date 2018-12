El Botànic torna a aprovar els seus pressupostos abans de Nadal

Les Corts Valencianes han aprovat aquest divendres els últims pressupostos de la legislatura amb el Govern progressista del Pacte del Botànic. L'Executiu autonòmic, format per PSPV-PSOE i Compromís amb el suport parlamentari de Podem, tira endavant els comptes per a 2019 amb un important augment de la despesa pública. I ho fa abans que la majoria de comunitats autònomes, mentre el Govern central converteix l'aprovació dels Comptes en un pols polític per la seua supervivència i a Andalusia la dreta encara està negociant la formació de govern.

PSPV-PSOE, Compromís i Podem han donat el seu suport als comptes públics, mentre que el PP i Ciutadans han votat en contra. Des de la seua presentació han sigut polèmics els 1.300 milions que Hisenda preveu com a ingressos pel sistema de finançament que encara no ha iniciat la seua reforma, així com les transferències que el president del Govern va prometre a Ximo Puig per a garantir els pagaments de les persones dependents o assumir alguns deutes de la Generalitat.

La inversió en infraestructures per a serveis públics i economia productiva que preveu la Generalitat valenciana creix un 44% i se situa en 1.610 milions d'euros. Eleva la previsió de despesa no financera -despesa pública- per a 2019 un 9,9%, fins a 16.708 milions d'euros. És un toc de "aire keynesià", com va dir en la presentació el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, amb intenció de pal·liar el descens del creixement previst per a l'any vinent.