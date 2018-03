Camps apunta al seu predecessor en el judici de Gürtel: “Eduardo Zaplana em va enviar Álvaro Pérez”

A penes 24 hores després que Francisco Camps compareguera en la comissió d’investigació pel finançament il·legal del PP en el Congrés dels Diputats, una intervenció infestada de mentides i mitges veritats, l’expresident de la Generalitat ha declarat com a testimoni en el judici que es desenvolupa en l’Audiència Nacional per una de les peces del cas Gürtel. El testimoni de Camps en el judici cobra importància després que dos dels principals acusats, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ i el que fóra el número dos del PPCV Ricardo Costa, assenyalaren directament l’excap del Consell pel finançament il·legal.

Camps ha arribat a la sala acompanyat d’una carpeta blava i ha reconegut que coneixia Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, encara que ha puntualitzat: “No era amic, era col·laborador del partit”. “Me’l van enviar de Madrid. Eduardo Zaplana em va enviar Álvaro Pérez, que apareix a l’octubre del 2002 en un acte d’Alacant”, ha desvelat l’exdirigent popular. I davant de la pregunta de qui va contractar Álvaro Pérez o Orange Market ha tornat a assenyalar l’exministre de Treball amb José María Aznar: “Si estava treballant des del 2002 i ho feia bé, va continuar fent-ho”. ‘El Bigotes’ “va aparéixer en l’acte de la meua presentació com a candidat, no me’l va presentar Alejandro Agag”, ha insistit.

Quant a Correa i Crespo, “van aparéixer en la meua vida el 9 de febrer de 2009 després d’una investigació del jutge Baltasar Garzón”, ha dit. Sobre Vicente Rambla, ha apuntat que el va nomenar coordinador de campanya “perquè sempre ha estat una de les ments més privilegiades del partit”.

Apunta a Ricardo Costa

Preguntat sobre les qüestions econòmiques del PP, ha assegurat que desconeixia aquests temes i ha assenyalat directament Ricardo Costa: “El secretari general és el que porta la vida econòmica del partit”. Així, ha insistit que el dia a dia del partit “el portava Costa. Tots confiàvem en el secretari general, és l’home fort”.

No obstant això, quan va sorgir el tema del finançament il·legal, ha comentat que va parlar amb Ricardo Costa: “Em va dir, no et preocupes president, tot està bé”, i ho va fer “durant nou anys”, que els comptes “estaven fiscalitzats per totes les institucions, la Sindicatura i el Tribunal de Comptes”. “El secretari general em va dir que el sistema de factures falses no existia”, ha mantingut.

Així i tot, ha declarat que va obligar al llavors secretari general a fer una roda de premsa, així com també que es va fer una auditoria “per protegir la imatge del partit a la Comunitat Valenciana”.

Camps, que ha comentat: “el meu despatx en el partit crec que mai no el vaig xafar”, ha sentenciat que ni va preguntar ni li van explicar res econòmic del PP ni li reportaven el que costava cada acte. “(Ricardo) Costa i (Adela) Pedrosa portaven el partit, jo el Govern”. Precisament, sobre Pedrosa ha apuntat: “Que despatxara Álvaro Pérez per parlar malament de mi, em sembla perfecte”. “Estic enfadadíssim amb el senyor Álvaro Pérez”, ha asseverat Camps.

“Algú haurà d’explicar per què els empresaris i Costa van mentir a un jutge del TSJ. Em sembla molt fort”, ha sentenciat l’exdirigent popular valencià, que ha afirmat: “Jo mai no he mentit a un jutge”.