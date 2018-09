Camps defensa les contractacions amb Gürtel i ironitza: "Quan vaig saber de les converses de la ministra vaig dir 'alguna cosa em caurà'"

L'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha defensat aquest dijous que les adjudicacions del seu govern a Orange Market, una de les empreses de la trama Gürtel, van ser "correctes segur" i ha ironitzat en dir que, després de fer-se públiques els enregistraments de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, amb l'excomisari de Policia José Manuel Villarejo va pensar que alguna cosa li anava a caure. "Alguna cosa em caurà aquesta setmana perquè sempre que alguna cosa ocorre en l'esquerra a mi em cau alguna cosa des dels últims nou anys", ha apuntat.

Així ho ha manifestat l'excap del Consell en una compareixença convocada en el despatx del seu advocat després de conéixer la decisió de la Secció Segona de la Sala penal de l'Audiència Nacional sobre la reobertura de la investigació sobre les adjudicacions de la Generalitat a Orange Market, concretament per a saber qui les ordenava, després de les revelacions de Francisco Correa, Ricardo Costa i Álvaro Pérez 'El Bigotes' durant el judici pel finançament irregular del PP valencià que apuntaven directament l'expresident autonòmic.

"Ràpidament he pensat que, com al dilluns passat vaig saber dels enregistraments del dinar de Villarejo i la ministra Delgado, vaig dir 'alguna cosa em caurà aquesta setmana' perquè normalment sempre que hi ha alguna cosa que ocorre en l'esquerra a mi em cau alguna cosa des dels últims nou anys", ha ironitzat, al mateix temps que ha convidat els periodistes a "fer una cronologia" de la seua "vida en els jutjats" i "la relació que hi ha amb períodes electorals i amb situacions crítiques de l'esquerra d'Espanya".

Sobre les adjudicacions a Orange Market que l'Audiència Nacional ha acordat investigar, Camps ha assenyalat que ja van ser analitzades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) i "a petició de la Fiscalia Anticorrupció i del PSOE (el tribunal) va decidir no investigar la meua persona i centrar-ho només en la qüestió dels vestits, de la qual vaig ser absolt tant pel jurat popular a València com pel Tribunal Suprem pel recurs del PSOE".

Aquest recurs, ha denunciat, ho va presentar l'actual president del Govern valencià, Ximo Puig, i "encara no m'ha pagat les costes processals a les quals està obligat perquè aquell recurs li va eixir malament". "El president de la Generalitat està en mora amb l'expresident de la Generalitat", ha criticat.

Així, ha defensat que les actuacions del seu Executiu a Orange Market "són correctes segur" i "realitzades per membres de l'administració autonòmica, que vaig validar íntegrament perquè estic convençut que com tots ells han anat dient en diferents instàncies judicials, es va fer tot sota l'imperi de la llei, i ho han repetit fins a la sacietat", ha destacat.