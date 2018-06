Carmen Montón, la ‘consellera roja’ que va rescatar el primer hospital privatitzat

El rescat del primer hospital privatitzat pel PP és la gran basa de la nova ministra de Sanitat. D’estar proscrits en l’època de Rajoy, els polítics valencians han passat a ocupar dues places en el nou Consell de Ministres de Pedro Sánchez.

Carmen Montón, fins ara consellera de Sanitat Universal i Salut Pública en la Generalitat Valenciana, se suma a José Luis Ábalos, nou titular de la cartera de Foment, i arriba al ministeri avalada per mesures de clara orientació d’esquerres, com la restauració de l’assistència sanitària universal, l’anul·lació del copagament farmacèutic i ortoprotètic per a pensionistes i persones amb diversitat funcional, la persecució de pseudociències com l’homeopatia i la reversió de les privatitzacions que va assajar el PP.

Nascuda a Burjassot (València) el 1976 i llicenciada en Medicina, Montón té una trajectòria en el PSOE que arranca des de les Joventuts Socialistes i arriba a un lloc en el govern del Pacte del Botànic, format pel PSPV-PSOE i Compromís amb suport de Podem, després d’un itinerari en què destaca el seu compromís amb els temes d’igualtat. Feminista compromesa, Montón ha estat diputada en el Congrés, on va ser ponent de la llei de l’avortament en l’època de José Luis Rodríguez Zapatero com a president, així com també de la llei del matrimoni homosexual.

Membre de l’executiva federal del PSOE en diverses etapes, es va alinear amb Pedro Sánchez en el seu accés a la Secretaria General. El seu càrrec en el Govern valencià presidit per Ximo Puig la va posar en un compromís quan el president valencià es va situar a l’octubre del 2016 amb els sectors que van acabar forçant la dimissió del secretari general per a facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Montón va optar per un perfil baix que es va transformar en suport explícit a Puig en la seua reelecció com a líder dels socialistes valencians, fet que la va distanciar del líder del PSOE.

Mentrestant, Montón va dur a terme un dels compromisos més cridaners del Pacte del Botànic quan va rescatar per a la gestió pública el primer hospital privatitzat pel PP, el més emblemàtic, que havia donat nom a l’anomenat “model Alzira”. L’1 d’abril passat, l’hospital de la Ribera va passar a les mans de la Generalitat Valenciana sense que les pressions de sectors empresarials i diplomàtics, que van incloure l’ambaixador dels Estats Units a Espanya (l’adjudicatària és propietat de la nord-americana Centene), aconseguiren impedir-ho.

Distanciada de Pedro Sánchez i considerada una peça hostil en el Govern pels partidaris del president valencià, Ximo Puig, que no s’amagaven de qualificar-la com la “consellera roja”, Montón ha estat incorporada finalment per Pedro Sánchez per al seu Govern, en un gest que apunta al fet que la seua política serà clarament d’esquerres en l’àmbit de la sanitat pública.