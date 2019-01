Casado reivindica als imputats Camps i Zaplana i reclama el dret per a pactar amb l'extrema dreta

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha reivindicat la figura dels dos expresident valencians Francisco Camps i Eduardo Zaplana, tots dos imputats en casos de corrupció política, en el cas del primer fins a tres causes. "Volem ser el centre dreta liberal conservador, que pot pactar amb la seua dreta, però també amb la seua esquerra, ocupar el centre", ha reivindicat Casado.

"Ningú ens donarà lliçons de fermesa en les idees, ningú ens dirà el que són els pactes polítics. Repte als crítics que critiquen el pacte a Andalusia amb Ciutadans i VOX que diguen què no haguera proposat el PP", ha explicat. "Jo vaig viure peticions humiliants amb Ciutadans, que van exigir l'expulsió de Rita Barberá per a pactar un acord de Govern amb ells", ha revelat. "Barberá va anteposar els interessos de València i d'Espanya als seus propis", ha afegit.

Pablo Casado ha acudit aquest dissabte a València per a la proclamació dels seus candidats a la presidència de la Generalitat i a les tres capitals de província. Isabel Bonig, liderarà la llista autonòmica; María José Català la de l'Ajuntament de València; Luis Barcala a Alacant i Begoña Carrasco a Castelló.

"El meu compromís és que la Comunitat Valenciana pese i que torne a ser la terra on tots es miraven. Estic orgullós del PP valencià, de les seues llums, i que va ser estomacada amb una estratègia ben orquestrada", ha assegurat. "Vull reivindicar Alberto Fabra, Francisco Camps i Eduardo Zaplana, per a qui demane un tracte humà", ha manifestat, al mateix temps que ha recordat que cal defensar la presumpció d'innocència.

El dirigent popular ha criticat el "catalanisme" del Govern Valencià i ha qualificat a l'independentisme "com el pitjor problema d'Espanya". "Cal reivindicar una nació cinc vegades centenària", ha dit. Casado s'ha compromés a defensar els interessos valencians a Europa: "València vol ser la Califòrnia europea".

Casado ha assegurat que el 80% dels candidats del PP en les pròximes eleccions seran nous. "Hem demostrat que ens hem renovat i hem de tornar als deu milions de vots", ha dit. "Vull apel·lar als que se'n van anar del PP i que no busquen en altres formacions el que tenen en el PP. Som el partit que va crear huit milions d'ocupacions i va parar el pla Ibarretxe, el pla Puigdemont i pararà el pla Torra", ha sentenciat.

Casado ha anunciat que suprimirà per llei els impostos de Patrimoni -"que només existeix a Espanya"- i el de Successions.

També ha criticat aquest dissabte el projecte dels pressupostos generals de l'Estat que va aprovar ahir el Govern perquè és "la factura lliurada per la moció de censura" i el "pagament vergonyant" de Pedro Sánchez a "independentistes, populistes i batasuns".

Casado ha assegurat que són uns pressupostos "sectaris i ideològics" que constitueixen un "balafiament" i "els pitjors" que ell ha conegut i el pagament del lloguer "de la Moncloa, del Falcon i de l'helicòpter, l'única cosa que li importa a Pedro Sánchez".

Casado ha agraït a Bonig que haja mantingut "el partit unit" durant aquests anys. Per ordre, Casado ha nomenat els seus afins, sent el primer Esteban González Pons, que va sonar per a l'alcaldia de València, César Sánchez i Vicente Betoret. Uns nomenaments que assenyalen als més pròxims, curiosament, dos dels principals rivals de l'actual direcció autonòmica.

Luis Barcala, María José Catalá, Pablo Casado, Isabel Bonig i Begoña Carrasco a Valencia

Isabel Bonig ha donat el tret d'eixida a la precampanya electoral dels conservadors valencians. La presidenta ha brindatPablo Casat els vots del PP valencià "per fer-lo president d'Espanya, com sempre ha ocorregut amb els vots valencians". "Som el PP, no acabem de nàixer, no som oportunistes polítics, vam nàixer amb una vocació de servei públic i això hem vingut a fer", ha reivindicat.

En el PP "som hereus dels bo i dels dolent, i dels errors hem d'aprendre i dels èxits tornar a recuperar-los", ha dit. "Li hem de dir als ciutadans qui som, què hem fet per a defensar els interessos dels valencians i que el nostre model és el millor per a organitzar la societat", ha explicat. Bonig ha reivindicat la "ideologia i la confrontació d'idees, no de persones, perquè si no, no hi ha política".

Bonig ha anunciat que si el PP valencià gana eliminarà l'impost de Patrimoni i el de Successions i Donacions, "no harmonitzar per dalt, sinó per a baix". "I defensarem la llibertat educativa", ha sentenciat en una clara mostra de per on aniran les línies mestres de l'estratègia electoral. Com no, el valencià i la polèmica lingüística no ha faltat en l'acte ni faltarà en la campanya, "introduirem en l'educació el 80% d'anglés en alguns col·legis".

Catalunya també ha estat present en el discurs de la candidata autonòmica. "No són presos polítics, van donar un colp d'estat", ha apuntat per a recordar que l'actual Govern valencià vol instaurar els "Països Catalans".

María José Català ha sigut l'única novetat en l'acte d'aquest dissabte celebrat en l'Oceanogràfic de València, ja que s'ha anunciat la seua candidatura aquesta passada setmana després d'acordar-lo Pablo Casado i Isabel Bonig. Català ha fet un discurs molt dur amb l'actual alcalde Joan Ribó, al qual ha acusat de catalanista, i ha tornat a reivindicar la figura de Rita Barberá, acció que ja va molestar molt a la família de l'exalcaldessa de València.