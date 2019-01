El diputat Castelló (PP) testificarà de forma voluntària davant la jutgessa de l'operació Flotador, que veu indicis de delicte en l'exalcalde de Sagunt

El diputat del PP Alfredo Castelló ha sigut convidat a declarar per la titular del jutjat d'Instrucció Número 4 de Sagún, que investiga l'operació Flotador. La magistrada pretén esgotar la instrucció abans d'elevar la causa al TSJCV. Així, les pesquisicions que realitza la Udef pel presumpte cas de corrupció en l'adjudicació de la gestió de l'aigua a la ciutat durant el mandat de Castelló han esguitat finalmente l'exalcalde i actual diputat autonómic.

La jutjessa ha comunicat aquest dimecres Castelló l'existència d'indicis de delictes de prevaricació i malversació en contra seua per l'adjudicació del concurs, investigació que es desenvolupa com una branca dins de l'operació Flotador.

En una interlocutòria que li ha sigut notificada aquest dimecres, la magistrada ofereix l'interessat la possibilitat de personar-se en el procediment per a conéixer tot l'actuat i de comparéixer voluntàriament en el jutjat per a al·legar el que estime convenient, abans d'elevar la causa a la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donada la seua condició d'aforat.

Castelló accepta l'oferiment

Alfredo Castelló ha afirmat que accepta l'oferiment del jutjat de declarar, ja que servirà per a posar "una miqueta de serietat i de rigor jurídic" a unes acusacions que "no tenen sentit". Castelló s'ha pronunciat així en els corredors de les Corts, i ha assenyalat que li sembla "fenomenal" l'oferiment de la jutgessa, perquè assegura que "tenia ganes", després de tres anys d'instrucció i de dotze anys des que va accedir a l'alcaldia, de saber el que s'investiga.

Ha indicat que agraeix aquesta "oportunitat", que se li dóna "prou anys després" que la jutgessa sàpia que és diputat, perquè aquesta el coneix des de "fa molt temps", i s'ha mostrat convençut que "això no tirarà cap avant i que no te cap sentit tot aquest procediment".

L'exalcalde ha assegurat que li crida l'atenció que el comunicat del TSJCV assenyale que ell era alcalde en el moment en què es va adjudicar a Aigües de València un percentatge del capital social de l'empresa Aigúes de Sagunt, quan en aqueix moment "l'alcaldessa era Gloria Calero i hi havia un tripartit governant a Sagunt".

"Veig que això està ple d'errors", ha asseverat Castelló, qui ha afegit que hi ha coses que el "sorprenen molt" i que són "molt poc serioses", com afirmar que aquesta operació mercantil podria haver ocasionat un perjudici econòmic de 24 milions d'euros a les arques públiques municipals.

Segons ha assenyalat, el plec de condicions "i tots els informes" d'aqueix concurs públic "deien que calia pagar 12 milions d'euros, que es van pagar", per la qual cosa no entén "on nassos està la malversació".

"A més, no comprenc per què se'm fica a mi en aquest fregat quan jo no he pres cap decisió en aquest assumpte, cap; totes van ser preses pel ple de l'Ajuntament de Sagunt, on el PSOE quan estava governant, el PP o Compromís votàvem a favor en el ple", ha assenyalat.

Castelló ha qualificat de "estupidesa" que es diga que hi ha 24 milions d'euros de malversació, "quan hi ha un contracte de 24 milions i dónes el 50% a una empresa privada, que aporta 12'5 milions", com fixava el plec.

"Clar que es va pagar i es va ingressar en els comptes municipals", ha assegurat del diputat popular, per a qui tot això "no té cap sentit, és tot una boutade".

"Ha caigut el tema del suborn, ha caigut el tema de la falsedat documental, i ara queda la prevaricació administrativa i la qüestió de malversació és absolutament ridícula, patètica", ha manifestat.

"Però bo, ho anirem desentranyant a poc a poc, i per descomptat que faré un escrit o compareixeré en les actuacions", ha conclòs l'exalcalde de Sagunt.

Set detencions

La jutgessa investiga presumptes irregularitats en la constitució, en 2009, d'Aigües de Sagunt SA, una empresa d'economia mixta dedicada a la gestió integral del subministrament d'aigua en la localitat, en la qual l'Ajuntament té el 51% del capital social i l'empresa privada Aigües de València SA va resultar adjudicatària a través d'un concurs públic del 49% restant.

Aqueixa operació mercantil podria haver ocasionat un perjudici econòmic de 24 milions d'euros a les arques públiques municipals. Per aquests mateixos fets estan investigades altres set persones: una exregidora del PP (María Teresa Peris), un exinterventor, un enginyer municipal (no un regidor de l'actual corporació com ahir es va informar per error), dos enginyers de Camins, el responsable d'una sucursal bancària i un exdirector general de l'empresa adjudicatària.

Aquestes set persones van ser detingudes per la Policia i la jutgessa va decretar a última hora de dimarts passat la llibertat provisional de totes elles, que queden investigades en el marc d'una causa oberta per delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental.

En el cas de l'exalcalde i actual diputat autonòmic, la investigació realitzada fins al moment llança suficients indicis de la seua participació en els fets presumptament delictius. No obstant això, la jutgessa pretén esgotar la instrucció abans d'elevar, previ informe del Ministeri Fiscal, l'exposició raonada al TSJCV perquè aquest òrgan resolga sobre la seua possible competència en la causa.

D'aqueixa manera, la instructora ofereix l'aforat, tal com recull l'article 118 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal, la possibilitat de comparéixer en el termini de vint dies voluntàriament en el jutjat per a conéixer les actuacions i prestar declaració, si així ho desitja, en l'exercici del seu dret a la defensa, “sense que això implique de cap manera ni observança de cap tràmit ni procedir contra ell per part d'aquest òrgan judicial”.

La resuloció precisa que aqueixa compareixença no constitueix “la submissió a cap interrogatori” i informa així mateix l'interessat del dret que li assisteix a presentar de forma alternativa les seues al·legacions per escrit.