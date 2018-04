Catalá vol impedir que el Govern valencià accedisca al Registre Mercantil per prevenir la corrupció

El Govern de Mariano Rajoy podria paralitzar una altra llei autonòmica valenciana si finalment decideix recórrer al Tribunal Constitucional (TC) contra el Projecte de llei de la generalitat per a la inspecció general de serveis del sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques de l’Administració. L’executiu entén que no pot haver-hi una norma autonòmica que empare els inspectors del Govern valencià per a transferir dades dels registres mercantils pel fet que considera que aquestes bases de dades públiques depenen únicament i exclusivament de l’Estat.

L’executiu té paralitzades la Llei d’habitatge social i de pobresa energètica de la Generalitat valenciana perquè considera que envaeix competències de l’Estat. El consell de ministres va presentar sengles recursos d’inconstitucionalitat contra aquestes dues normatives que impedeixen l’aplicació a la Comunitat Valenciana i que hauran d’estudiar-se en el Tribunal Constitucional. La de lluita contra la corrupció podria ser una nova norma que es quede per aplicar del Govern d’esquerres valencià.

En aquest cas, el Govern –en concret el Ministeri de Justícia– ha enviat un informe a la Conselleria de Transparència de la Generalitat que impulsa la llei en què conclou que hi ha aparences d’inconstitucionalitat en l’article 19 de la norma valenciana. “La regulació unilateral, via legal o reglamentària, per part de la Generalitat de la transferència de dades procedents de les bases de dades dels registres mercantils no té empara de constitucionalitat i estatuari, de manera que la redacció de qualsevol article d’una llei de la Comunitat Valenciana que preveja l’obtenció d’informació de bases de dades d’altres organismes i entitats, pel que fa a l’activitat mercantil, ha de deixar exclosa del seu àmbit la relativa al Registre Mercantil”, conclou l’informe del Ministeri de Justícia.

Fonts del Govern van explicar que l’esperit de l’informe és de total col·laboració i la voluntat final és evitar un recurs d’inconstitucionalitat o una comissió bilateral entre l’Administració central i l’autonòmica. Per la seua banda, des de la Conselleria de Transparència consideren que l’article 19 no envaeix competències de l’Estat i que la seua única intenció és consultar el Registre Mercantil, una base de dades pública, però a la que la majoria de la població només pot accedir pagant a través de cercadors digitals.

L’article qüestionat pel Govern central diu: “El sistema –d’alertes contra la corrupció– podrà obtenir informació de les bases de dades d’altres organismes i entitats, pel que fa a l’activitat mercantil i financera de contractistes, proveïdores de serveis i beneficiàries de subvencions i/o ajudes públiques, de la manera que s’establisca, reglamentàriament o mitjançant convenis, sempre que siguen rellevants per a la finalitat d’aquesta llei i que quede garantit que aquestes dades s’han obtingut legítimament per part del cedent de les dades”. El Ministeri de Justícia considera que vulnera la Constitució i l’Estatut d’Autonomia.