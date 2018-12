Ciudadanos s'esborra de la reforma de l'Estatut valencià

El grup parlamentari de Ciudadanos en el Congrés dels Diputats ha tornat a canviar d'opinió sobre la reforma de l'Estatut d'Autonomia valencià. Després d'anys decaient la iniciativa i de mesos de bloqueig en la mesa del Congrés, aquest dimarts s'han reunit representants de tots els grups per a la ponència davant la Cambra Baixa. El següent pas serà que passe a la comissió constitucional, seguida del ple, el Senat i, de nou, a les Corts.

El tràmit d'aquest dimarts ha tirat avant amb els vots favorables de PSOE, PP, Compromís (el grup mixt) i Podemos, sense Ciudadanos. La posició dels taronges ha estranyat a la resta de grups, ja que sí que van signar l'esmena transaccional amb la resta i en el Parlament valencià es van comprometre a donar suport a la reforma.

La reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana està pendent en el Congrés des que l'aprovaren les Corts en 2011. Al novembre els grups parlamentaris de PP, PSOE, Units Podemos i Ciudadanos van aconseguir un acord en la Cambra Baixa per a aprovar al desembre la reforma.

El text pactat per aquestes formacions modula la clàusula sobre inversions de l'Estat, impulsada en el seu moment per l'expresident de la Generalitat Francisco Camps, alhora que evita que aquesta modificació haja de ser aprovada en referèndum pels valencians.

Tots els grups han criticat la postura dels d'Albert Rivera, considerant-la incoherent. Manolo Mata, portaveu socialista, demanava als taronges que reconsideraren la seua posició i reflexionava: "El per què s'han desmarcat se'ns escapa, no sabem si és alguna cosa relacionat amb la política nacional o amb aquests balls de la 'yenka' que sol fer Ciudadanos, però si ho fan per raons que tenen poc que veure amb els valencians és un problema perquè nosaltres hem vingut conjuntament i hi ha hagut un comportament conjunt de tot el Congrés i això és insòlit".

El popular Alejandro Font de Mora considera que: "Estem davant una mesura molt positiva per als valencians", una reforma que "per fi tira a caminar i hauria de ser unànime d'acord amb l'aprovat fins ara per tots en matèria d'inversions".

La diputada en el Congrés Àngela Ballester, ha recordat que "any rere any, les inversions de l'Estat en la Comunitat Valenciana estan molt per davall del nostre pes poblacional en el que s'ha convertit en una constant i hi ha hagut casos, com en els pressupostos generals de 2017 en els quals era l'última autonomia en termes d'inversió per càpita".

Després de 7 anys de bloqueig hui s’ha reunit al Congrés la ponència per a la reforma de l’Estatut valencià. Demanem inversions justes per a la Comunitat Valenciana. Teniem un acord i Ciudadanos s’ha despenjat. No tenen paraula ni defensen els interessos del poble valencià. pic.twitter.com/oLbrZMLzo8 — Àngela Ballester (@_ABallester) 11 de diciembre de 2018

La representant de Compromís Mireia Mollà considera "decepcionant" que Ciudadanos "trenque l'acord unànime, signat per ells, que es debat en el Congrés. La reforma vincula la inversió dels Pressupostos Generals de l'Estat al nostre pes poblacional". "Una reivindicació justa de la qual s'esborren i s'abstenen", critica la diputada autonòmica.