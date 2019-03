Com més fem tires, més pagues: la Generalitat importa el model europeu de pagament per generació de residus

La recollida selectiva de residus passarà a ser obligatòria a la Comunitat Valenciana. Així ho estableix la norma de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural que acaba d’actualitzar el Pla Integral de Residus, el text que ordena la recollida de fems i el seu ús posterior. La mesura va ser proposada pel departament que dirigeix Elena Cebrián i aprovada per unanimitat en la comissió entre el Ministeri de Transició Ecològica i les comunitats autònomes i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

El pla de la conselleria, que està passant els últims tràmits, importa un model que ja funciona en uns quants països europeus com els Països Baixos o Bèlgica: el pagament per quantitat de residus generada. És a dir: com menys recicles, més pagues. A Espanya, aquest sistema està instaurat en uns quants municipis, la majoria a Catalunya, les Balears i el País Basc, i es basa a calcular, a pes o per volum, els residus generats per persona o unitat familiar. El pagament per generació pretén, rascant la butxaca, conscienciar la ciutadania i reduir el fem que arriba al contenidor.

El model valencià no defineix un sistema de recollida concret, encara que prioritza el porta a porta en els grans municipis. Els ajuntaments hauran de definir el sistema de recollida i hauran d’estudiar les alternatives per a les zones de la ciutat –barri antic, barris, urbanitzacions...– adaptant-les a les necessitats de l’entorn, o combinar-les entre si. No obstant això, serà obligatori que hi haja almenys un punt que haurà de disposar de sistemes per a aplicar el pagament per generació. També les superfícies comercials i els establiments hotelers hauran de tindre aquest model. Els municipis de més de 50.000 habitants hauran de tindre un pla local de residus propi aprovat. La Generalitat Valenciana podrà subvencionar gràcies als fons europeus fins al 50% d’algunes actuacions municipals.

Bonificacions fiscals

El pla també dona cobertura legal a les famílies en risc d’exclusió social, que estaran exemptes del pagament de les taxes de fems o podran acollir-se a bonificacions fiscals. També es reduirà la quantitat a pagar per a les famílies o les comunitats que facen compostatge casolà com a manera d’incentivar la reutilització de residus.

La incineració de residus quedarà relegada a l’últim recurs en cas de residus domèstics i comercials. La norma obligarà les plantes de reciclatge a no rebutjar els residus una vegada acabat un cicle i a passar-lo al següent, de manera que el que no puga ser reutilitzat en una cadena passe a una altra per aprofitar el màxim de residus possible.