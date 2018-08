Comparativa de tres vagues a València: detencions i colps per al 15M i els sindicats; zero arrests i zero multes per als taxistes

La vaga del taxi, la qual ha tingut tancat el centre econòmic i turístic de la ciutat de València durant tres dies, establirà un precedent per a futurs aturs convocats pels sindicats o per moviments socials, com els joves de la Primavera Valenciana, Iaioflautes o el 15M. Segons la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, la històrica mobilització del sector contra l'entrada de les llicències VTC en el transport s'ha saldat amb zero multes administratives i zero detencions. I amb la Llei Mordassa a ple rendiment.

I és que, malgrat les queixes furibundes del comerç del centre de la ciutat i d'Alacant -on també va haver-hi talls- que han xifrat les pèrdues en els seus comerços del 40% de les vendes, la convivència entre els antidisturbis i els taxistes manifestants ha sigut exemplar. Precisament, aquest dimecres, els taxistes van agrair -megàfon en mà- l'actitud dels agents de l'ordre tan sols uns minuts després d'haver rebut al ministre de Foment a València al crit de "corruptes" i "pocavergonyes", obligant a José Luis Ábalos a entrar en el Palau de la Generalitat per una porta lateral. A les 11 hores d'aquest dijous, "no consta a tota la Comunitat Valenciana ni una sola multa o detenció motivada per aquesta vaga", han explicat des de la Delegació del Govern.

La policia carrega contra els menors de l'Institut Lluís Vives durant la Primavera valenciana

Aquestes xifres contrasten amb actuacions d'altres delegats del Governs i comissaris de policia en altres moviments socials reivindicatius. El tancament del carrer Xàtiva -enllaça amb Colón i és una de les artèries principals del centre- que els alumnes del col·legi Lluís Vives van protagonitzar al 2013 va acabar amb una brutal càrrega policial contra els estudiants, menors d'edat en la seua majoria, i amb una forta repressió en les mobilitzacions nocturnes posteriors. En aquella ocasió, la delegada del Govern era Paula Sánchez de León, del PP.

Però aquesta actuació no va ser molt diferent que l'escomesa pels antidisturbis després de les eleccions de 2011, quan el 15M va envoltar les Corts en protesta perquè el PP de Francisco Camps havia tornat a guanyar els comicis. La protesta va acabar amb mitja dotzena de joves detinguts i en les marxes posteriors desenes de multes administratives per als manifestants. En aquest cas, la delegada del Govern era la socialista Ana Botella.

La protesta dels taxistes a València EFE

Va passar també amb la denúncia que van rebre els joves que es van manifestar davant el Tribunal Superior de Justícia durant la declaració de l'exconseller Rafael Blasco per un escàndol de corrupció. Tots van ser condemnats per una denúncia policial.

La vaga general de 2012 va acabar amb 176 detinguts en tota Espanya, la majoria sindicalistes que van muntar piquets perque la protesta fóra un èxit.

Aquesta històrica vaga dels taxistes a València, Castelló i Alacant, que sí ha tingut detinguts a Barcelona pels atacs als vehicles VTC, passarà a la història per haver sigut exemplar entre els manifestants i la policia. L'actuació de l'actual delegat del Govern, el socialista Juan Carlos Fulgencio, ha sigut exemplar. Ni un colp, ni una detenció, ni una sola denúncia. Establirà precedent?