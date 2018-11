Compromís convoca als diputats del 'Botànic' a Madrid: "No eixirem del maltractament sistemàtic si no actuem en clau valenciana"

El portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha convocat aquest dilluns als diputats del 'Botànic' en el Congrés (PSPV, Compromís, Podem i Esquerra Unida) a una reunió per a parlar de la necessitat d'incloure l'agenda valenciana en els pròxims Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

L'objectiu d'aquesta trobada, que es podria celebrar la segona setmana de desembre, una vegada passades les eleccions andaluses, és assegurar que els interessos dels valencians estiguen recollits dins dels futurs PGE, "una qüestió que a hores d'ara no podem garantir", tal com ha apuntat el portaveu valencianista en la Cambra Baixa.

"Hem de recordar que l'agenda valenciana inclou propostes de país i no de partit, i per això les volem parlar amb PSPV, Podem i Esquerra Unida, amb els quals sumem 15 diputats en el Congrés", ha apuntat Baldoví, qui ha deixat clar que des de Compromís volen votar a favor d'uns Pressupostos Generals de l'Estat que tracten "amb dignitat al poble valencià i compensen tants anys de maltractament".

Així mateix, ha demanat coherència amb el que es vota en les Corts, "en molts casos per unanimitat", i s'ha mostrat segur que els seus socis en la Generalitat "així ho entendran també, perquè no incloure l'agenda valenciana dins dels PGE només perjudicarà les polítiques del Botànic, i amb això, el conjunt del poble valencià".

Sistema de compensació

El portaveu de Compromís en la comissió d'Hisenda del Congrés, Ignasi Candela, ha proposat que mentre el govern central no aprove el nou sistema de finançament autonòmic, s'activen diversos mecanismes que compensen tots els anys de "maltractament econòmic" patit per la Comunitat Valenciana.

En aqueix sentit, Compromís ha presentat una proposta perquè l'IVA siga repartit, "tal com marca la llei, cosa que no succeeix actualment", en un 50% entre les autonomies i l'Estat. "Cal recordar que des de la pujada de l'IVA que va fer l'anterior ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, aqueix increment que ha recaptat l'Estat no ha sigut repartit amb proporcionalitat amb les comunitats autònomes".

D'igual manera, reclamen que tots els recursos del fons de competitivitat autonòmic es repartisquen entre les autonomies, "i no torne a passar que prop de 2.000 milions d'euros es queden sense repartir entre els territoris". Compromís calcula que a la Comunitat Valenciana li correspondrien uns 600 milions d'euros, als quals es podrien sumar altres 300 pel tractament sanitari als 'desplaçats' d'altres comunitats autònomes, quantitat que en l'actualitat tampoc es liquida.

Finalment, proposen l'establiment d'un mecanisme de compensació perquè totes les comunitats que estan "sota la mitjana estatal en termes de riquesa i són aportadores netes, com és el cas del territori valencià i la Comunitat de Múrcia", siguen compensades econòmicament "per a pal·liar aquesta anomalia democràtica", ha apuntat el diputat valencià.