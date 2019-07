Compromís vol rellevar uns quants membres del Consell Rector d’À Punt per introduir-hi “altres perfils”

Compromís vol canvis en el Consell d’À Punt per introduir-hi perfils més econòmics i jurídics i millorar la gestió. El síndic de la coalició, Fran Ferri, assegura que parlarà amb els altres partits –es necessiten tres cinquens de les Corts per a fer canvis– per a aprofitar el cessament de quatre consellers després de l’estiu i escometre els relleus.

Ferri ha explicat la fórmula de la coalició per al Consell Rector d’À Punt –una mena de consell d’administració– en un esmorzar informatiu amb la premsa. El síndic de Compromís ha explicat que l’actual òrgan de direcció “és massa tècnic”, per la qual cosa es necessiten “perfils més econòmics i jurídics” per a gestionar la societat, que té un pressupost de 55 milions d’euros.

Ferri vol aprofitar que després de l’estiu destituiran quatre consellers: Vicente Cutanda, Rafa Xambó, Mar Iglesias i Marc Pallarés. No és clar que tots deixen els seus llocs, ja que els partits podrien tornar-los a nomenar, però en la coalició volen que almenys hi haja incorporacions amb “altres perfils” més relacionats amb la gestió d’empreses i menys amb els coneixements televisius.

Caldrà un consens important per a l’elecció dels nous consellers, almenys les forces del Botànic 2 i Ciutadans, encara que a Ferri li agradaria que el PP també hi participara. De fet, un dels consellers que cessa és Vicente Cutanda, perfil escollit pel partit que dirigeix Isabel Bonig. Pel que fa a Xambó, en Compromís ja s’han reunit amb ell i veuen difícil que continue pel veto d’altres formacions polítiques. El sociòleg ha tingut unes quantes polèmiques en les xarxes socials i tant PP com Ciutadans podrien oposar-se a la renovació. La intenció de Xambó és continuar.

El portaveu de Compromís en el parlament valencià ha explicat que també tantejarà els altres partits per modificar la llei de creació d’À Punt. En aqueix sentit ha mantingut que l’elecció de la direcció general de l’ens l’ha de continuar fent el Consell Rector, però que el concurs es podria reduir, en referència al nombre elevat de candidats i candidates que s’hi van presentar la primera vegada.

Respecte al pressupost d’À Punt, Ferri ha defensat que hauria de ser “el que marca la llei”, és a dir, un 0,3% del pressupost de la Generalitat. Això equivaldria a 68 milions d’euros, 13 més dels 55 actuals.