Compromís cedeix al PSOE després de dies de negociació el domini 'Ara Espanya' on es criticava a Sánchez

Finalment hi ha hagut acord i Compromís cedirà el domini objecte de la polèmica, 'Ahora España', al Partit Socialista. PSOE i Compromís han negociat des de fa diversos dies per la propietat i ús del domini ahoraespaña.com. Els socialistes han imprés milions de sobres i fullets amb aquesta adreça web, que serà la base digital del seu programa electoral i estan llestes per a enviar-les a correus. Però des del passat 12 d'octubre qualsevol persona que accedisca a aquesta pàgina troba una galeria d'imatges crítiques amb el "bloqueig" de Pedro Sánchez a un Govern progressista patrocinades per la coalició Més Compromís-Más País.

L'acord ha sigut certificat amb una carta de Compromís al PSOE en la qual procedeix a "redirigir el web" com a mostra de "col·laboració i bona voluntat" de cara a unes eleccions on han d'aconseguir "una majoria progressista". Afigen que la campanya electoral s'ha de basar en "el respecte mutu".

Per part seua, el PSOE s'ha compromés a enviar una nota de premsa d'agraïment, segons expliquen fonts de la coalició valencianista.

Pedro Sánchez durant un acte que va tindre lloc a València.

El PSOE ha defensat i així ho al·lega amb una factura que el domini és de la seua propietat des del dia 27 de setembre, quan ho van abonar. Per part seua, un militant de Compromís la va poder comprar el dia 30 de setembre –just quan Sánchez va presentar la campanya 'Ahora España. Ahora Gobierno'– i a través de la coalició valencianista la van assortir de contingut.

En Compromís tenien les claus del panell de control de la pàgina web i des del dia 12 d'octubre van assortir el domini del contingut crític amb el "bloqueig" del pacte de progrés. En el PSOE no tenien aqueixes claus de control i atribueixen la situació a una fallada en la venda del domini perquè segons la seua factura el tenen pagat.

Els contactes s'han produït des de fa diversos dies i a través de càrrecs del PSPV-PSOE, però també directament per part del gerent del partit amb persones de la campanya de Compromís. Des del PSOE no han volgut valorar la situació durant la setmana ni tampoc confirmar els contactes. No haver recuperat el web hauria suposat un gran problema: haurien hagut de refer tot el mailing i imprimir un nou els costaria centenars de milers d'euros.

Sobre electoral del PSOE amb el domini "ahoraespaña.com".

La situació per la campanya contra el "bloqueig" del Govern progressista no ha erosionat el Govern valencià, però si que ha propiciat algun moment de tensió. Per part seua, en Compromís no tothom era partidari de cedir el domini perquè formava part de la seua campanya per a criticar la falta d'acord en les passades negociacions. Finalment hi ha hagut enteniment i s'ha optat per no obrir una crisi amb un partit al qual podrien donar suport si els número ixen per a formar Govern.