Compromís busca retratar al PSOE després de la negativa de Pedro Sánchez a un nou finançament autonòmic aquesta legislatura

La renovació del sistema de finançament autonòmic és un dels primers fronts que se li ha obert a Pedro Sánchez després del seu reconeixement que no hi haurà una "revisió a fons" de l'actual sistema aquesta legislatura. A més de regirar als presidents regionals socialistes, ha posat en peus de guerra Compromís, un dels grups que va donar suport a la seua moció de censura i que comparteix govern amb Ximo Puig a la Comunitat Valenciana, una de les regions més castigades per l'actual model.

Els quatre diputats de la coalició valenciana han registrat en el Congrés la mateixa proposició no de llei que el PSOE va portar al Parlament en 2016 per a exigir al Govern que activara el procés de revisió del model de finançament autonòmic. En aquell moment els socialistes li ho exigien a Mariano Rajoy i ara Compromís li ho exigeix Sánchez.

"Estem testant al PSOE per saber si manté la coherència de fa dos anys –ha expressat el diputat Ignasi Candela– o si ha canviat d'opinió". "El canvi polític va ser per coherència política de molts grups i s'ha de mantindre per solucionar problemes, entre ells el finançament autonòmic", ha agregat Candela.

La iniciativa, que es debatrà com prompte a la tardor pel disseny de les sessions parlamentàries i els contingents per a cadascun dels grups, insta al Govern a "donar les instruccions oportunes perquè, de forma immediata, s'inicien o acceleren els tràmits tècnics i l'elaboració d'informes oportuns (...) que siguen necessaris per reformar el sistema de finançament autonòmic, per a la seua posterior tramitació en el Consell de Política Fiscal i Financera, la seua aprovació com a projecte de llei, i el seu debat i tramitació en les Corts Generals".

Sánchez, que va donar un ultimàtum perquè complira amb el seu compromís de tindre llest un nou sistema de finançament abans que acabara 2017, ha admés que no hi haurà una "revisió a fons" del model aquesta legislatura, encara que sí que "millores" puntuals per a les comunitats: "Cal ser ambiciosos, però també realistes", va dir en la sessió de control al Govern.

El portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha retret a Sánchez que pretenga acabar la legislatura mentre "tira la tovallola" en assumptes com el del finançament: "Si un té coratge per a presentar una moció de censura i ser president, també ha de tindre coratge per a solucionar els problemes", ha afirmat Baldoví, que es compromet a ser "lleial" amb el Govern en altres assumptes, com a brindar-li el seu suport al decret llei per a la renovació d'RTVE, però urgeix a la revisió del sistema de finançament autonòmic.