Compromís contra el PSPV pel decret sobre els festejos taurins: "No ho anem a permetre"

Nova 'discrepància' entre els socis del Botànic. En aquesta ocasió, Compromís ha carregat en xarxes socials contra el decret que està "preparant" el PSPV sobre els festejos taurins que, d'aprovar-se, segons denúncia la diputada valencianista Cristina Rodríguez, "permetria celebrar en la Comunitat Valenciana espectacles d'extrema crueltat contra els animals, com per exemple el Toro de la Vega".

En aquest sentit, el text assenyala que els festejos taurins tradicionals d'altres comunitats autònomes o d'altres països amb tradició taurina "podran organitzar-se en la Comunitat Valenciana de manera excepcional". Seran considerats com una "exhibició".

El decret, apunten des de Compromís, persegueix "regular les corregudes jònecs, o incorporar noves modalitats com el 'Gran Prix' als espectacles taurins que ja se celebren en la nostra comunitat, o fins i tot promocionar les escoles taurines".

"Realment volem educar als nostres fills així?", es pregunta Rodríguez, qui sentència: "des de Compromís no anem a permetre que en el territori valencià es continuen fent passos en aqueixa direcció". "Una societat avançada no ha de maltractar els animals, una societat moderna avança sempre en el benestar animal", sosté la diputada autonòmica de Compromís, qui insisteix: "aquest tipus d'atrocitats" no es poden celebrar en la Comunitat Valenciana.

Els festejos taurins divideixen als socis del Botànic des del principi de la legislatura, i ja són uns quants els enfrontaments que ha provocat aquesta qüestió. Els bous al carrer, en les seues diferents modalitats, (l'any passat es van celebrar 9.715 festejos a 270 municipis valencians pels 6.024 que se celebraven en 2007) provoquen any rere any diversos morts i centenars de ferits -en 2017 van ser més d'un miler, el doble que en 2016-.