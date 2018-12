Compromís, pendent de Torrent, Cullera, Ibi i la Vila per a llançar les seues primàries a les autonòmiques i municipals

En Compromís tenen clar que utilitzaran per a aquestes primàries el reglament que van aprovar per a les municipals i les autonòmiques del 2015, amb unes millores tècniques. A més, les dates també estan tancades. Queda només que quatre municipis –Torrent, Ibi, Cullera i la Vila Joiosa–, que no s’ajusten a les tres directrius per a elegir la candidatura respectiva, acorden el reglament amb la direcció nacional.

En el rerefons d’aquest retard hi ha l’autonomia municipal que amaga en alguns casos guerres internes i l’aplicació d’un mateix reglament a tots els municipis. Aquest dijous els negociadors dels tres partits de la coalició es tornaran a reunir per testar la situació dels quatre municipis i desencallar el procés al més prompte possible. Encara que no és gens clar que l’acord arribe i que es tornen a citar després de les vacances.

El reglament de primàries de Compromís, que reserva quotes de pluralitat perquè tots els partits hi estiguen representats, es fixa de manera pura per a la llista autonòmica i els quatre municipis de més de 100.000 habitants, València, Alacant, Elx i Castelló. Per a les localitats de menys de 100.000 habitants, la coalició permet acords previs de consens amb majories qualificades. Seria el cas dels municipis que estan pendents de validació per la direcció de país, segons ha avançat valenciaplaza.com i segons confirmen fonts de la direcció autonòmica.

Els col·lectius locals poden aprovar per assemblea la llista completa que ha de concórrer a les eleccions si obté més d’un 80% dels vots. És la primera opció i a la qual s’acullen una gran majoria de municipis.

La segona opció permet elegir el cap de llista per consens i la resta de la llista per primàries pròpies quan no hi haja acord. Cada municipi pot tindre un reglament específic, sempre que la seua assemblea valide amb el 80% dels vots la seua opció particular d’elecció.

En cas que els col·lectius no aconseguisquen aquests consensos tan amplis per a elegir els candidats, es procedeix a aplicar el reglament autonòmic de primàries obertes i de municipis de més de 100.000 habitants.

Aquestes tres opcions les ha facilitades Compromís perquè els municipis puguen anar avançant en una circular interna signada pels tres secretaris d’organització del Bloc, Iniciativa i els Verds.

Una vegada aprovat el reglament per a les primàries després de salvar l’escull dels quatre municipis, haurà de ser validat, primerament, pels màxims òrgans dels tres partits i, posteriorment, per la militància. Com? Telemàticament o en un Consell General de Compromís, encara que aquesta segona opció té poques possibilitats després del fracàs del de l’any 2014.