Compromís condiciona el sí a Sánchez a una reforma del sistema de finançament i mesures que reduïsquen el deute històric

"Com estàs?". "En funcions". La reunió entre els representants del PSOE i els de Compromís d'aquest dilluns a València començava amb una gràcia per part del president del Govern. Pedro Sánchez ha mantingut la seua primera trobada per a assegurar-se la investidura en segona volta amb la líder de Compromís, Mónica Oltra, i el seu diputat en el Congrés, Joan Baldoví. Sánchez ha acudit a València acompanyat del secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, i el secretari general del PSPV, Ximo Puig.

Els dirigents valencians i el president valencià han promocionat davant Sánchez els avantatges i bondats d'un Govern de coalició com el que tots dos formen en la Comunitat Valenciana i en el qual també s'integra Unides Podemos-Esquerra Unida. Un Govern de quatre formacions polítiques que posa "en el centre a les persones".

Els dirigents coincideixen que hi ha hagut bona sintonia entre formacions. La reunió, de prop d'una hora, se saldava amb un principi d'acord, encara per concretar-se per escrit, segons avançava Ábalos. "Hi ha acord en el substancial", afirmava, per a matisar que, abans de posar negre sobre blanc res, cal aconseguir uns objectius que permeten el seu compliment: "Volem ser rigorosos per al compliment de l'acord", afegia.

Perquè Sánchez obtinga el 'sí' de Compromís els valencianistes han posat una sèrie de condicions, algunes d'elles ja assumides en l'anterior negociació, com la millora de la inversió en infraestructures –especialment, l'AP 7– o la condonació del deute del Consorci de la Copa Amèrica, ara La Marina de València. Altres mesures, en les quals encara està pendent una mica de concreció, també compten amb un precedent favorable, com l'augment de la dotació pressupostària per a pagar les ajudes de la dependència. De fet, Sánchez es va comprometre a això amb Ximo Puig el passat octubre i la partida destinada a aquestes ajudes s'ha anat incrementant. Segons Ábalos, el Govern treballarà per arribar al 50% de finançament que marca la llei en menys temps del promés llavors, quatre anys.

Respecte a la reforma del sistema de finançament, cavall de batalla de Compromís en el Congrés i de totes les formacions democràtiques en la Comunitat Valenciana, també hi ha acord. N'hi ha "en el reconeixement del problema" encara que resta "concretar". Així almenys ho ha indicat Ábalos, la veu del PSOE en aquestes negociacions. El secretari d'Organització es comprometia al matí a resoldre'l en el primer any de legislatura, mentre que Baldoví exigia una proposta "ferma" en els primers vuit mesos perquè les comunitats autònomes puguen fer al·legacions. Res impossible de resoldre, reconeixen en privat els dirigents valencianistes, els quals creuen que la seua abstenció ja s'acosta més al sí que al no.

El principal escull es troba en les mesures pal·liatives del deute generat per anys d'infrafinançament autonòmic. El Govern, diuen en Compromís, planteja estudiar aquest deute, encara que els valencianistes sostenen que està "més que estudiat", amb nombrosos informes que xifren la quantia i que comparteixen les formacions polítiques que governen la Comunitat Valenciana. Així, la coalició demana un compromís per a "reduir la càrrega financera" i com a pegat plantegen que l'Executiu central augmente la partida destinada a finançar l'atenció sanitària de residents d'altres comunitats autònomes que es presta en la Comunitat Valenciana –especialment incrementada en períodes vacacionals– i que, de la pujada de l'IVA aprovada en 2012, el Govern cedisca a les autonomies el 50%. A totes. "Demanem alleugerir el deute per a destinar recursos a rescatar persones", explicaven els líders valencianistes.

Encara que en Compromís no volen jugar a pressionar, saben que el seu vot, encara que siga un, compta. No en va recordava Oltra l'oferta de Pablo Iglesias in extremis, minuts abans de votar en Congrés, de reduir la seua exigència de dirigir el Ministeri de Treball a gestionar les polítiques actives d'Ocupació. "Els governs de coalició no són el dimoni", apuntava, demanant als dirigents de totes dues formacions que arriben a un acord "que siga a Espanya el que el Govern del Botànic és a la Comunitat Valenciana, [un Govern] que posa en el centre a les persones i entén que aquest país necessita polítiques que vetlen per la gent".