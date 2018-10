Compromís "farà valdre els seus quatre vots" en la negociació dels Pressupostos una vegada coneguts els compromisos de Sánchez amb Puig

El portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha valorat positivament la trobada entre el President del Govern, Pedro Sánchez, i el President de la Generalitat, Ximo Puig, i els nous compromisos de l'executiu amb el territori valencià, encara que recorda que els vots de Compromís seran imprescindibles per a aprovar els pròxims Pressupostos General de l'Estat (PGE) i encara no els té.

Baldoví ha explicat que Compromís actuarà amb total coherència amb el Consell del Botànic i amb l'última moció aprovada sobre finançament en la qual s'exigia al Govern central que els PGE contemplaren mesures de suficiència i inversions per sobre de l'11% per a compensar el dèficit, l'ampliació del dèficit, un dèficit asimètric perquè consideren el territori valencià és una anormalitat, i la compensació del deute històric entre 2002 i 2018, que es xifra per sobre dels 21.000 milions d'euros.

El portaveu de Compromís ha explicat que "faran valdre els seus quatre vots" i ha avançat els plans de la formació valenciana, "un calendari concret perquè el nou sistema de finançament siga una realitat en 2020 i, fins que s'aprove un model just de finançament autonòmic, un model de transició que compense les diferències entre comunitats autònomes".