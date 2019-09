Compromís aprova explorar un "front ampli" d'esquerres i si no fructifica, anirà a les urnes al costat del partit d'Errejón

Compromís explorarà durant tota la setmana i fins al dia 29 de setembre, fi del termini per a presentar coalicions a les eleccions generals del 10 de novembre, configurar un "front ampli" d'esquerres, amb Podemos i Más Madrid. En cas de no fructificar l'acord que ha vingut reivindicant la líder de la coalició, Mónica Oltra, Compromís concorrerà en les tres circumscripcions valencianes, on es troben la tercera i la cinquena amb més electors, amb el partit d'Íñigo Errejón.

Les executives dels tres partits que formen la coalició, Bloc Nacionalista Valencià, Iniciativa i Verds-Equo, han aprovat en la vesprada del dimecres aquesta fórmula de front ampli que, en cas de no ser possible per falta de temps o d'enteniment, acabe en una acord amb Más Madrid. L'executiva de Compromís, on també hi ha càrrecs independents com l'alcalde de València, Joan Ribó, ratificarà aquesta decisió a l'espera que el mateix Íñigo Errejón també es llance oficialment a liderar Más Madrid en la circumscripció de Madrid.

Oltra ha vingut defensant en els últims dies un gran acord de partits progressistes fora del "bipartidisme", és a dir, sense el PSOE. El mateix Pablo Iglesias ha fet públic que ha mantingut converses amb la líder de Compromís. Per part seua, el Bloc, partit majoritari de Compromís, i part d'Iniciativa han estat en contacte amb Errejón, sabent des d'un primer moment la seua intenció de concórrer al 10N.

Compromís vol fer de cola entre Errejón i Iglesias, una entesa que veuen factible en la Comunitat Valenciana perquè comparteixen govern i en la direcció de Podem encara queden afins a l'ex-diputat del Congrés ara en Més Madrid. Però en cas que no isquera l'acord amb Podemos, on Compromís tindria un paper més secundari, la coalició d'Oltra i Joan Baldoví veu estratègic sumar amb el partit d'Íñigo Errejón.