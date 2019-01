Les primàries de Compromís seran el 9 de març amb els lideratges assegurats de Ribó i Oltra i “guerra” en la llista de les Corts

Les primàries de Compromís se celebraran quasi segur del tot els pròxims 9 i 10 de març i, previsiblement, amb el mateix reglament que es va utilitzar per a les eleccions autonòmiques i municipals. Els comicis per a escollir els candidats tindran com a líders indiscutibles i quasi segur sense oposició amb opcions reals a Mónica Oltra, que serà candidata a la presidència de la Generalitat; i a Joan Ribó, que liderarà la llista de la coalició a l’Ajuntament de València, del qual ja és alcalde. On si que hi haurà batalla i amb cara de pomes agres per alguns llocs és per a la llista a les Corts Valencianes, on els que estan volen repetir i a què es presentaran nombrosos aspirants.

La data del cap de setmana del 9 i 10 de març es tancarà dijous en una reunió de la comissió negociadora i se sosté en diferents arguments. Pels temps en què es mou l’aprovació del reglament, les primàries no podran ser abans del mes de març, per tal com calen uns 20 dies per a muntar el procés i presentar candidatures i 15 més per a la campanya electoral. De fet, la intenció de donar dues setmanes de campanya als aspirants és per a mobilitzar la militància i els col·lectius amb vista a les eleccions de dos mesos després.

S’han tingut en compte altres dates anteriors, però el reglament de les primàries preveu uns terminis d’al·legacions que ho farien impossible. També seria difícil fer-ho després, perquè coincidirien amb les Falles. Després del 19 de març, les primàries tindrien un risc alt pel fet d’estar molt a prop ja les eleccions municipals, autonòmiques i europees. Fonts presentes en la negociació han explicat que les traves dels quatre municipis problemàtics ja s’han superat i que quedarien per acordar dijous uns problemes lleus.

Als primers llocs quasi assegurats de Ribó i Oltra, cal afegir-hi el del conseller Vicent Marzà, que quasi segur que serà el número 1 per Castelló sense oposició interna amb opcions. A Alacant, com va passar el 2015, hi haurà més joc, amb la portaveu adjunta en les Corts Mireia Mollà i el conseller d’Economia Vicent Climent com a favorits principals. Mollà també serà amb tota seguretat aspirant sense oposició a l’alcaldia d’Elx, tercera ciutat en població de la Comunitat Valenciana.

Les reserves de pluralitat en les primàries en les llistes a les Corts –llocs d’eixida per a Bloc, Iniciativa, Verds i independents– propiciarà duels entre candidats del mateix partit dins de la coalició. Els que més morbositat poden tindre –si no acaba havent-hi acords interns d’última hora– són el que protagonitzaran en el Bloc l’actual president de les Corts Enric Morera contra l’actual síndic de Compromís Fran Ferri o el del diputat d’Iniciativa-Compromís Paco García amb el diputat provincial de Cultura Xavier Rius, del mateix partit, que té la intenció de presentar-se a les primàries autonòmiques.

En aquests moments, Compromís té 19 diputats en el parlament valencià. Les enquestes que s’han anat publicat no els en donen molts més, però tampoc menys. Hi haurà algun comiat important, però sembla ser que pràcticament tots els actuals diputats i els consellers voldran continuar-hi.