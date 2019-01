Compromís veu marge de millora en els comptes de l'Estat i demana compensació a l'injust finançament valencià

"Aquests pressupostos milloren els de Rajoy?, sí. Són suficients?, no". La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i líder de Compromís, Mónica Oltra, s'ha expressat així aquest dilluns després de la presentació del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat pel Govern del socialista Pedro Sánchez. En opinió de la coalició valencianista, els comptes "tenen un marge de millora molt gran", segons ha assenyalat el portaveu en el Congrés, Joan Baldoví.

Els dos dirigents han avaluat els pressupostos del Govern central a l'entrada a una reunió de la Comissió de Coordinació Institucional de Compromís. Tant Oltra com Baldoví han donat relleu al fet que la coalició, que governa en la Generalitat Valenciana al costat dels socialistes amb el suport parlamentari de Podemos, va donar suport a la moció de censura que va portar a Pedro Sánchez a la Moncloa. Per això hi ha 450 milions més d'inversió, han valorat, però han afegit que encara cal negociar. "Són els pressupostos del Govern, però no de tots el que hem d'aprovar-los", ha advertit Baldoví.

La dotació de fons per al soterrament de les vies del tren a l'entrada a València, amb la construcció del túnel passant; l'augment dels diners per al transport metropolità de València i la correcció del desequilibri de les inversions a Alacant, amb la conexió ferroviària de l'aeroport de L'Altet a les ciutats d'Alacant i Elx, són les mesures que Oltra ha concretat en relació amb les inversions.

La líder de Compromís ha insistit que el 9,8% d'inversions territorialitzades està 400.000 habitants per davall del 10,6% que correspon al pes relatiu de la població valenciana a Espanya i ha advertit: "Compromís va tirar a la corrupció i a Rajoy per a millorar la vida dels valencians i valencianes, però no ens conformem amb quasi arribar al que toca".

Després de recordar que el Govern ha descartat reformar aquesta legislatura el sistema de finançament autonòmic, Oltra ha comentat que l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana "necessita una reparació singular". I ha afegit: "Si no és per la via del sistema de finançament, haurà de ser per la via dels Pressupostos". En aqueix punt, Baldoví ha suggerit mesures a través del fons de competitivitat i de la compensació en Sanitat "per tots els desplaçats que s'atenen cada estiu".

Els dirigents de Compromís han esbossat un tercer front en la negociació que reclamen al Govern per a millorar els Pressupostos. Mónica Oltra ho ha definit com "una agenda social millorable" i ho ha exemplificat en el fet que, mentre el Govern del Pacte del Botànic destina 51 milions a l'educació infantil, la qual cosa permet que un 75% de les places siguen gratuïtes, el projecte del Govern només destina 1,2 milions en tota Espanya. "Ha de millorar molt aqueixes xifres", ha dit.

Oltra ha criticat també que, mentre es puja el salari mínim, no es fa el mateix amb l'Iprem, l'índex de referència per a la majoria de les ajudes socials. "L'Iprem s'ha d'actualitzar", ha sentenciat, "per a no fer més precàries les condicions dels més desfavorits".