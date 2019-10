Compromís exigeix que es paralitze l'ampliació del port de València fins que hi haja una altra avaluació ambiental

Compromís ha escenificat aquest dimarts la seua oposició frontal a l'ampliació del Port de València sense una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) des de tots els àmbits en els quals té representació (Corts, Ajuntament de València i Congrés dels Diputats), al mateix temps que ha fet visible les diferències existents amb els seus socis del PSPV en el Consell sobre aquesta qüestió.

Com ja va fer l'alcalde de València, Joan Ribó, en el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària després de votar en contra de l'inici de l'adjudicació de les obres d'ampliació, els valencianistes han exigit aquest dimarts una nova DIA que contemple les modificacions registrades en el plec de condicions del projecte d'ampliació i explotació del Port de València, que incloga els accessos ferroviaris al port i l'impacte de l'obra en l'entorn.

El partit no descarta acudir als tribunals si el Ministeri de Transició Ecològica descarta una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) que substituïsca a la de 2007, basada en un projecte diferent.

El candidat de Més Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha advertit que inclouran aquesta qüestió entre les exigències de la coalició en una hipotètica negociació de suport a Pedro Sánchez després de les pròximes eleccions.

Sobre aquest tema, el vicealcalde de València, Sergi Campillo, ha explicat que "des de Compromís a l'Ajuntament de València estem demanant que el projecte de modificació del port complisca amb unes mínimes garanties legals i ambientals. El projecte que ara s'adjudicarà no és el que contempla la DIA del 2007. Volem garantir que la modificació del port estiga dins de la legalitat i no lamentar-lo després, com ja va ocórrer en altres projectes com la ZAL o Tabacalera ".

Per a Campillo, cal establir una nova relació entre el Port de València i la ciutat per a impulsar el desenvolupament econòmic i estratègic sostenible.

"El port de la ciutat de València és molt més que una dissensió amb l'Autoritat portuària, és una font potencial d'ingressos a la ciutat i en la indústria valenciana, i precisament per això cal tindre un projecte sostenible de futur".

A més, el vicealcalde de València ha reclamat al Ministeri de Foment la necessitat de connectar ferroviàriament la ciutat de València amb el Corredor Mediterrani.

"Es tracta de la gran inversió pendent que farà que puguem connectar València amb Europa, una infraestructura que ha d'incloure, com no pot ser d'una altra manera, el túnel passant i ha d'aprofitar el túnel de Serreria".

Finalment, Campillo ha volgut recordar que el Port de València encara no ha desenvolupat el projecte de rehabilitació de les platges del sud de la ciutat, que la DIA de 2007 ja exigia. "Els veïns i veïnes del sud han de tindre una solució davant la regressió de les platges degut a l'efecte de l'ampliació del port de València".

Per part seua, el diputat de Compromís en les Corts Valencianes, Juan Ponce, ha recordat que el passat 6 de setembre el govern valencià va declarar l'emergència climàtica, i això comporta que tots els projectes públics tinguen en compte aquesta nova situació jurídica.

"Des de Compromís en les Corts, instant el Consell que inste al Govern central a fer una anàlisi ambiental integral del projecte modificat d'ampliació Nord del Port de València, incloent en aquesta anàlisi totes les actuacions territorials derivades i vinculades a la viabilitat econòmica d'aquesta ampliació, tenint en compte les condicions actuals d'emergència climàtica i les exigències de protecció ambiental i territorial derivades de la normativa vigent".

"A més, hem demanat la creació d'un grup de treball on participen representants dels municipis afectats per projectes d'infraestructures de transport vinculades a l'increment de trànsit derivat de l'ampliació del Port de València, i hem exigit a l'Autoritat Portuària de València a tindre en compte els resultats de l'anàlisi ambiental integral, i del grup de treball amb els municipis, en la futura ampliació nord del port".

D'altra banda, el candidat de Més Compromís al Congrés, Joan Baldoví, ha manifestat la necessitat de comptar amb una veu a Madrid que defense els interessos dels valencians.

"Mentre ací som pioners en lleis de protecció del territori, les infraestructures ens són imposades per Madrid sense comptar amb nosaltres. La V-21 és un clar exemple. Fa un any que plantegem una alternativa viable, econòmica i ambiental, però el ministre continua amb la seua obstinació d'ignorar les normes valencianes que s'estan posant en marxa per a protegir el territori, per a atendre l'emergència climàtica".

"Es necessiten noves formes de diàleg i participació activa en la presa de decisions de qüestions tan importants com són el litoral i l'àrea metropolitana de València. Els valencians necessitem autonomia real per a poder decidir els grans projectes com l'ampliació del Port de València. Per això, volem demanar una revisió en profunditat de la llei de Ports, i que faça una nova DIA que avalue l'impacte ambiental de la modificació d'ampliació del port de València. Volem garanties, que és exactament les mateixes cauteles que ja van expressar José Luis Ábalos i Carmen Alborch en 2007 sent regidors a València".

Finalment, la coportaveu de Compromís, Àgueda Micó, ha assenyalat que "com a persones que ens dediquem a la política de forma responsable, tenim obligació d'escoltar i de vetlar pels interessos de la ciutadania. El Govern central no pot actuar de forma unilateral en projectes que afecten la vida de les valencianes i valencians. És l'hora del consens, del diàleg i de fer política d'una altra manera".

En aquest sentit, Micó ha anunciat que des de Compromís s'ha iniciat un procés de diàleg amb els moviments socials i persones expertes per a treballar en un model econòmic sostenible de futur per al litoral valencià.