Compromís alça la negociació davant la "pinça" de socialistes i Unides Podem per al nou Govern valencià

Les negociacions per al nou Consell van arribar en la nit d'aquest dilluns a un punt mort quan Compromís, en la seu del qual se celebrava la reunió de les tres forces implicades, ha donat per finalitzada la sessió davant la falta d'avanços. Una vegada acordat el programa de Govern, que es va tancar diumenge passada la mitjanit, els representants de PSPV, Compromís i Unides Podem-EUPV s'havien tornat a asseure a negociar a les nou del matí del dilluns en la seu dels valencianistes, a la Plaça del Pilar de València.

La trobada, que ha superat les 12 hores de duració, s'ha desenvolupat en un clima de creixent desacord i de creixent malestar de Compromís davant el que considera "una pinça" que els socialistes han posat en pràctica per a l'encaix d'Unides Podem-Esquerra Unida en l'Executiu autonòmic. Encara que en teoria les tres parts advoquen per un Govern de 12 carteres, de les quals sis serien per als socialistes (una més que en el Consell anterior), quatre per a Compromís (una menys) i dues per a la formació morada (Habitatge i Transparència), els socialistes pretenen que la presidència de la Generalitat siga considerada apart, la qual cosa elevaria en la pràctica a set les carteres del PSPV.

A més, Unides Podem-Esquerra Unida aspira a una nova vicepresidència (fins ara només hi havia una que ocupava Mónica Oltra) i les seues dues carteres es conformarien amb competències cedides en part pels socialistes, però en la seua major part per la coalició valencianista, mentre que la nova del PSPV-PSOE ho faria amb competències d'Universitats que també cediria Compromís del departament d'Educació i Cultura.

El malestar dels valencianistes s'ha fet evident en el fet que els seus consellers durant l'anterior legislatura, encara en funcions, no han assistit a un sopar de l'anterior Govern presidit per Puig que estava convocada per a la nit d'aquest dilluns.

El gran clot ha arribat amb la incorporació a la cartera d'Habitatge, que actualment és una direcció general en una conselleria socialista, d'un departament amb competències en canvi Climàtic, que passaria a denominar-se Transició Ecològica. Els socialistes i els morats pressionen a Compromís perquè cedisca les competències de transició ecològica, ara incloses en una conselleria gestionada per Verds-Equo, una de les formacions que integren Compromís. Després de diverses hores amb aquesta qüestió sobre la taula, els valencianistes, que es veuen acorralats pels seus socis, han decidit alçar la reunió i emplaçar-se a una altra trobada aquest dimarts, a 24 hores de la investidura de Ximo Puig.

Mentre es produïen les negociacions, que encara no havien arribat al seu pitjor punt, la vicepresidenta del Consell acompanyava al portaveu de Compromís, Fran Ferri, a la ronda de contactes en les Corts Valencianes. Allí, Mónica Oltra ha explicat en declaracions als mitjans que considera que la seua formació està sent "la més generosa" en els acords per al nou Govern. Unes declaracions que ha contestat el portaveu parlamentari del PSPV, Manolo Mata, que ha assegurat: "La vertadera generositat ha sigut la del poble valencià que ens ha donat l'oportunitat de tindre un Govern de progrés".

Els d'Oltra se senten menystinguts pels socis i creuen que hi ha qui busca "esbudellar" a Compromís, mentre que la resta consideren que haurien de cedir, degut a que són els socialistes els qui han guanyat les eleccions. Els socialistes van obtindre 27 diputats, Compromís 17 i Unides Podem-EUPV, vuit.

En plena tensió per les negociacions, el president en funcions i candidat, Ximo Puig, ha convocat a Oltra al migdia d'aquest dilluns en el Palau de la Generalitat. En la trobada, que ha durat mitja hora, tots dos dirigents han parlat de qüestions relacionades amb la investidura d'aquest dimecres i el president ha suggerit que la primera trobada d'avaluació de l'acció del nou Govern siga a Montanejos. L'absència de cap referència a la negociació ha estranyat els valencianistes, que han donat per conclosa la taula de negociació passades les 21 hores.

El fet que només un dia abans de la investidura de Puig no hi haja acord entre les tres formacions polítiques afig pressió a la negociació que es reprendrà aquest dimarts. El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, de Compromís, podria donar una mica més de marge a la negociació si organitza la investidura de manera que Puig faça el seu discurs aquest dimecres però la votació se celebre el dijous.