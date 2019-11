La Comunitat Valenciana supera el milió de turistes estrangers al setembre i comença a frenar la caiguda britànica

L'obertura del World Travel Congres de Londres ha portat bones notícies per a la Comunitat Valenciana. Les xifres de l'INE sobre l'arribada de turistes estrangers al territori valencià han tornat a trencar els rècords ja batuts després que el mes de setembre més d'un milió han visitat les ciutats i pobles valencians. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha celebrat aqueixa xifra i ha anunciat una inversió de 1,6 milions d'euros en un "pla anti-brexit" per a publicitat i accions de promoció en aquest mercat estratègic.

I és que el Brexit és la principal preocupació dels empresaris i l'administració valenciana, encara que de moment la sang no haja arribat al riu en termes generals. En 2019, la caiguda de turistes britànics ha sigut del 1,8% respecte a l'any passat. Sí que és cert que al setembre el descens va superar el 6%, però justificat amb la incertesa generada per la possibilitat d'una ruptura dura entre Regne Unit i la Unió Europea que al final no s'ha produït.

"Estem ací perquè el Brexit no siga una ruptura i solo una situació transitòria per a la qual treballarem des de la Generalitat amb un pla d'inversions", ha dit Puig en la visita a l'estand de la Comunitat Valenciana és aquesta important fira internacional de turisme i innovació. Puig ha estat acompanyat pel secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i per representants d'altres administracions, com el president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón; l'alcalde de Cullera, Jordi Mayor; Toni Bernabé, de Turisme València, o la vicealcaldessa d'Alacant, María Carmen Sánchez.

"El rècord del mes de setembre consolida una línia de creixement de turistes estrangers que triplica la mitjana espanyola", ha celebrat Puig. "La valenciana està sent una comunitat atractiva i hospitalària que està fent els deures en els últims anys. I això a pesar que els mercats competidors han tornat a ressorgir com Turquia o Egipte", ha argumentat.

El president de la Generalitat entén que la caiguda del mercat britànic, estratègic per a la Comunitat Valenciana, s'ha desaccelerat. "Estan creixent per a aquest hivern els contractes respecte a l'any passat", ha afegit. "La fidelització i desestacionalització del turisme és clau i en això treballem. El turisme suposa el 15% de l'ocupació en la Comunitat Valenciana i hem de treballar perquè aqueixes ocupacions són cada vegada de major qualitat i millor remunerades", ha sentenciat.

El president de la patronal turística Hosbec, Toni Mayor, s'ha mostrat molt optimista amb el futur del turisme britànic i ha assegurat que hi haurà una data clau, el pròxim 12 de desembre quan se celebren eleccions generals a Regne Unit. "Si hi ha un acord entre laboristes, liberals i nacionalistes escocesos i es per al Brexit el problema s'haurà acabat: pujarà la lliura i ens arribaren els turistes en major quantitat", ha explicat Major.

Puig i Colomer es reuneixen aquest matí amb ABTA, la federació de turoperadors britànics. La idea del Consell és que la reunió anual d'aquesta entitat per a 2021 i 2022 se celebre a Benidorm.