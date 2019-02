El Consell del Botànic trau pit i es defineix com un govern "espill" per a Espanya i Europa

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat aquest dissabte a Gandia, on el Consell del Botànic celebra aquest cap de setmana el seu últim 'seminari' de la legislatura, que la Comunitat Valenciana "tira del carro del creixement d'Espanya gràcies al treball i la planificació", mentre que la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha definit al Consell com "un govern espill o exemple a Espanya i Europa".

D'aquesta manera, el cap del Consell ha ressaltat que la valenciana és una de les dues comunitats en les quals en l'últim trimestre ha crescut més l'economia, el 2,7%, tres dècimes per damunt de la mitjana nacional, segons les dades de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) sobre estimació del PIB per comunitats en 2018.

Davant aquestes xifres, ha assegurat que la Comunitat Valenciana "tira del carro del creixement econòmic a Espanya gràcies al treball conjunt i a l'aposta del Consell per la planificació", amb l'objectiu de generar "el millor escenari possible per a la ciutadania".

No obstant això, ha puntualitzat que cal tindre en compte que estem en "un moment delicat, sobretot en la internacionalització i, així i tot, la Comunitat continua creixent, liderant, sent la que tira del carro a Espanya del creixement econòmic".

També ha posat en valor la dada oficial de turistes estrangers que van visitar la regió en 2018, fins a 9,2 milions, un "rècord històric" que Puig ha assenyalat que ha suposat una aportació de 9.000 milions d'euros i ha relacionat amb la creació d'ocupació. "El 14% de la nostra economia està vinculada al turisme", ha recordat.

Per al cap del Consell, totes aquestes dades representen "la culminació d'una manera de governar diferent", d'una nova governança que ha definit com "l'exercici permanent de millorar l'acció política, l'acció de les institucions públiques".

Com a meta, ha apuntat, "generar el millor escenari possible per a la ciutadania de la Comunitat Valenciana en tots els aspectes, des de l'àmbit social, que era prioritari, perquè estàvem eixint d'una crisi, fins a una qüestió fonamental: l'ocupació".

Sense "triomfalismes"

Aqueix objectiu, "generar el millor escenari perquè hi haja inversió, oportunitats de treball i de benestar, és el que s'està aconseguint, sense triomfalismes", ha subratllat, per a reiterar que "la Comunitat Valenciana de hui no té res a veure amb la de fa tres anys i mig".

"Ja no és el paradigma de la corrupció, sinó que ara és el paradigma de polítiques socials avançades, de la Llei de Serveis Socials més avançada", ha il·lustrat, després de l'aprovació de la norma aquesta setmana en les Corts.

En la mateixa línia, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat ha detallat que l'Executiu autonòmic ha complit el 92% de les mesures que va acordar des del primer seminari, celebrat a Morella (Castelló) en 2015, la qual cosa suposa haver posat en marxa un total de 311.

Es tracta d'iniciatives que "tenen a veure amb la possibilitat de construir un territori amable, inclusiu, perquè la gent puga viure, però també un territori segur perquè les empreses puguen invertir, i un territori en el qual la transparència i el bon govern s'han instal·lat com a manera de fer".

"Tenim un govern que planifica, que avalua", ha afirmat Oltra, que ha definit al Consell com "un govern espill o govern exemple, tant dins d'Espanya com en el nostre entorn europeu més immediat".

Balanç per departaments

Ha repassat algunes de les mesures més destacades per conselleries durant l'últim semestre, entre elles l'impuls de diversificació a l'oferta valenciana, amb l'aposta per les destinacions intel·ligents. En el seu departament, l'aposta per la professionalització dels cuidadors en l'entorn familiar de l'àmbit de la dependència, on, "el 82% de les persones que cuiden són dones".

En Hisenda s'ha referit a l`'Inventari de béns immobles i drets', mentre "a l'inici de la legislatura això era un desastre i no sabíem els immobles tènia la Generalitat de titularitat pròpia", ha recordat.

En l'àmbit educatiu, Oltra ha esmentat el pla de foment de la Formació Professional (FP), que ha lamentat que "sempre havia sigut la germana pobra del sistema educatiu" i a la qual iniciatives com la fira 'AVANT-FP' han ajudat a "dignificar".

En Sanitat, la creació de tres xarxes assistencials oncològiques per a unificar la pràctica mèdica i "atendre amb la millor evidència científica, de forma més equitativa en el territori, però també més inclusiva".

Dins de la Conselleria d'Economia, el pla autonòmic per a la coordinació territorial en la captació d'inversions i reinversions, que respon a la necessitat d´"un espai amb seguretat jurídica, però també amable per a poder invertir", ha recalcat Oltra.

En Habitatge, l''Observatori d'hàbitat i la segregació urbana', que pretén garantir el dret a l'accés a l'habitatge, mentre que en Agricultura ha al·ludit als plans contra el canvi climàtic, el pla contra el desaprofitament alimentari i el pla director de la Marjal dels Moros.

Finalment, en Justícia ha recordat la creació del Centre de Mediació de la Comunitat, amb la finalitat de "garantir la mediació de qualitat", i en Transparència ha esmentat la 'Iniciativa empresarial per l'ètica i el bon govern' que han signat més de 150 empreses.