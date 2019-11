El Consell expedienta l'empresa del germà de Ximo Puig i altres tres societats per muntar un càrtel audiovisual a Castelló

La Conselleria d'Economia ha obert un expedient a Comunicacions dels Ports, l'empresa que administra el germà de Ximo Puig, i a altres tres societat per pràctiques anticompetitives en entendre que hauria muntat un càrtel audiovisual a la província de Castelló. La denúncia inicial va partir d'À Punt després de detectar que les quatre mercantils haurien pactat preus per a repartir-se el concurs de corresponsalies comarcals de la televisió autonòmica.

El departament que dirigeix Rafa Climent, de Compromís, té ara 18 mesos per a investigar i rebre testimoniatges i al·legacions. En el comunicat emés per aquest departament sobre la investigació obrin la porta al "programa de clemència", que pretén aconseguir les confessions dels afectats per la investigació per a, en cas de condemna, eximir-los de la prohibició de contractar amb administracions públiques.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència també investiga aquestes quatre empreses, on també es troben Kriol Produccions i Canal Maestrat, de la família Adell Bover, per aquest mateix concurs per a À Punt. "La investigació dels càrtels constitueix una de les prioritats d'actuació de les autoritats espanyoles de defensa de la competència, donada l'especial gravetat de les seues conseqüències sobre els consumidors i sobre el correcte funcionament dels mercats", relata l'escrit d'Economia.