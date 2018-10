El Consell amplia els beneficiaris d'indemnització per violència masclista als casos de parricidi

La Generalitat Valenciana planteja ampliar els beneficiaris de les indemnitzacions per violència masclista, incloent a tots els fills de les víctimes -sense necessitat que siguen dependents econòmicament- i reconeixent el dret d'una mare a rebre-la quan maten als seus fills "per a fer-li mal". Així mateix, s'estableix el dret a indemnització per mort, gran invalidesa o incapacitat permanent absoluta com a conseqüència de la defensa d'una víctima de violència masclista.

Aquestes són algunes de les mesures que planteja el Consell en l'avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, coneguda com a llei d'acompanyament, que han presentat aquest dimecres després d'un ple extraordinari la vicepresidenta, Mónica Oltra, i el conseller d'Hisenda, Vicent Soler.

La llei modifica enguany 29 lleis amb incidència en el pressupost, de les quals només 18 responen a raons organitzatives, sent la resta bàsicament una adaptació a la legislació estatal o europea.

En l'àmbit social, recull una sèrie de mesures per a la lluita contra la violència sobre la dona. En primer lloc, s'amplien els beneficiaris de la indemnització per mort en aquests casos, per a arribar a tots els fills de les víctimes, sense necessitat que tinguen una dependència econòmica d'ella com fins al moment, alguna cosa que "deixa fóra l'irreparable mal moral que es causa a uns fills quan maten a la seua mare", ha dit Oltra.

A més, es contempla la indemnització per a una mare en el cas que els seus fills siguen assassinats per a fer-li mal, ha explicat la vicepresidenta, que ha subratllat que això crea "un dolor per a tota la vida". Així mateix, s'inclouen a altres familiars, ascendents de primer grau i col·laterals de segon, de manera que, segons ha indicat, si es mata al pare o la germana d'una víctima de violència de gènere la parella i fills tindrien dret a percebre aqueixa indemnització.

També s'estableix el dret a indemnització per gran invalidesa o incapacitat permanent absoluta, i no solament per mort, i l'àmbit d'aplicació d'aquestes indemnitzacions s'amplia a fets comesos fora de la Comunitat, sempre que hi haja un empadronament o residència efectiva a la regió.

S'amplien també els mitjans de prova per a acreditar la situació de violència masclista a l'informe del Ministeri Fiscal i el Certificat Acreditatiu d'Atenció Especialitzada (que emeten els Centres Dona 24 hores), que serviran per exemple per a l'accés a ajudes econòmiques o d'habitatge perquè puga donar-se una protecció àdhuc sense sentència judicial ferma.

A més, s'amplia l'exempció per a víctimes de violència masclista als seus descendents a càrrec menors de 25 anys en matèria d'ensenyaments artístics superiors. L'objectiu és facilitar l'accés a aquests ensenyaments superiors, equivalents al grau universitari, donant-los el mateix tractament fiscal, de manera que "puguen reconstruir la seua vida".

Unes altres de les mesures consisteixen en la implementació de la Xarxa Valenciana d'Agents d'Igualtat, que substitueix el servei Infodona, o la introducció dels coordinadors d'igualtat en els centres educatius. Així mateix, en el procés d'admissió escolar els beneficiaris de la Renda Valenciana d'Inclusió, en els casos en què hi haja un criteri de renda, veuran incrementada en un 50% la seua puntuació en aquest punt.

El Consell aclareix en la llei d'acompanyament la regla sobre l'entrada i permanència de menors en sales de concerts i espectacles de música en directe, de manera que els joves menors de 16 anys i majors de 14 podran accedir a les sales en determinades condicions d'autorització -en sessions específiques en les quals no s'oferisca alcohol- i els menors de 14 anys podran accedir a aquests locals i espectacles acompanyats de pares o tutors.

Baixada de taxes universitàries

Soler ha explicat que entre les mesures tributàries i fiscals, s'inclou la reducció del 8% en les taxes universitàries per al curs 2018-19, que s'uneix a la del 7% de l'any passat. Els Pressupostos de 2019 inclouran una partida d'al voltant de 9,5 milions per a compensar a les universitats per la reducció d'ingressos com a conseqüència de les menors taxes a abonar pels estudiants.

Segons ha indicat, els alumnes universitaris valencians s'han estalviat en taxes una mitjana de 200 euros. A més, el Consell continua millorant el sistema valencià de beques, destinant 30 milions a aquest efecte, el doble que en 2015. Això suposa que actualment hi ha més de 43.000 alumnes beneficiaris de beques.

Fibra òptica

Altra de les novetats és l'eliminació de les taxes per a la realització d'obres i instal·lacions destinades a telecomunicacions, tant en zones de domini públic com de protecció de la carretera. Aquesta taxa, que s'imposa a les conduccions per a estendre la fibra òptica, té un escàs impacte a les ciutats, però "s'ha convertit en una autèntica barrera per a portar la banda ampla a les zones rurals i polígons industrials".

Actualment, el desplegament de fibra òptica és d'una mitjana del 60% en la Comunitat, concentrat en municipis de més de 10.000 habitants i zones costaneres. Quant als parcs empresarials, només el 20% compta amb fibra òptica.

A tall d'exemple, i tenint en compte que la taxa suposa un cost de 43 euros per metre lineal de conducció, portar la fibra òptica des d'un municipi a un altre a 10 quilòmetres suposa 430.000 euros per l'autorització, obra civil al marge, amb l'afegit de què es tracta de zones amb menor demanda.

Fons FinInVal i ampliació del PIP

En un altre àmbit, la llei contempla la creació del Fons FinInVal, que serà gestionat per l'Institut Valencià de Finances (IVF), amb l'objectiu d'impulsar financerament projectes d'inversió i innovació que executen les diferents conselleries.

FinInVal posarà a la disposició de les diferents conselleries i departaments del Consell el seu coneixement en la gestió de projectes financers per a ajudar-los a materialitzar aquells que vulguen dur a terme.

Per a l'any que ve es preveu la creació de dos instruments financers en col·laboració amb l'Agència Valenciana de la Innovació: un programa de préstecs participatius hereu de l'actual línia Innovació + de l'IVF i un fons de capital de risc gestionat per gestores privades que serien seleccionades en convocatòria competitiva.

També amplia el termini d'execució del Pla d'Inversions Productives (PIP) per a "salvar 125 milions d'inversions d'una trentena d'ajuntaments" davant les dificultats a l'hora de finalitzar els projectes inclosos per l'anterior Consell, "amb múltiples deficiències i irregularitats en els expedients, quan no immersos en litigis o conflictes administratius".

Places per a bicicletes

Així mateix, el text recull mesures mediambientals com la modificació de la Llei de Mobilitat de la Comunitat que passa a establir que els edificis residencials col·lectius de nova construcció hauran de contemplar emplaçaments protegits per a aparcar bicicletes.

Les places hauran d'estar pròximes als principals accessos de l'immoble, al nivell de la via pública o planta baixa de l'edifici i haurà d'haver-hi com a mínim una plaça d'aparcament per habitatge.

Així mateix, s'amplia l'àmbit de la deducció per instal·lacions destinades a la producció d'energia o d'autoconsum elèctric a qualsevol tipus d'habitatge, siga primera o segona residència.