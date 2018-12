El Consell ha de reparar col·legis construïts fa 8 anys per una empresa pública investigada per corrupció

El ple del Consell ha aprovat divendres la realització de les actuacions d’emergència per a l’execució de les obres de reforç i rehabilitació de la fulla exterior de les façanes de l’Escola Oficial d’Idiomes de Gandia (València), per valor de 325.247,32 euros. Tal com ha explicat la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, una de les problemàtiques a què està fent front el Govern del Botànic és la construcció d’infraestructures amb deficiències per part dels anteriors governs populars d’Alberto Fabra i Francisco Camps: “Això pot començar a explicar-se quan veiem que es van construir per mitjà de la ‘paradeta’ en què el PP va convertir l’empresa pública Ciegsa”, investigada per corrupció arran d’haver causat un forat de 1.000 milions d’euros a les arques públiques.

Pel que fa a l’edifici de l’Escola Oficial d’Idiomes de Gandia, un cas “paradigmàtic”, la portaveu del Consell recorda que es tracta d’una obra de Ciegsa que va costar 4,1 milions d’euros i que es va posar en marxa a l’octubre del 2010, “huit anys després ja ha presentat deficiències en la construcció. L’informe de l’UCO (Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil) relaciona el germà de Máximo Caturla amb l’empresa adjudicatària (Valcomar Obras y Proyectos), “i ara hem de fer una actuació d’emergència per més de 325.000 euros tot i que no tenen ni una dècada”.

Des del Consell apunten que aquest centre no és l’únic cas, “n’hi ha molts més”. Així, fa poc també s’ha iniciat la licitació per a reparar un mur de la façana de l’IES Torrellano d’Elx, que també té poc més d’una dècada i on, com en el cas de l’Escola Oficial d’Idiomes de Gandia, s’executaran obres de millora per valor d’una mica més de 277.000 euros. Aquest centre de Secundària es va licitar per 6,7 milions d’euros, un milió més del que s’havia fixat en el pressupost de licitació. L’empresa adjudicatària “casualment” era del germà de l’exministre del PP Jaime Mayor Oreja, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

“PP, Ciegsa i sobrecostos, per als valencians, són conceptes que van units en les actuacions de l’antic Govern autonòmic”, sentencia Oltra.

Actuacions a Gandia

Un tram de la fulla exterior de la façana de l’edifici on se situa l’Escola Oficial d’Idiomes de Gandia es va desprendre el 2 de novembre passat, per la qual cosa van dur a terme inspeccions de la zona afectada i de la resta de les edificacions del centre i en l’informe resultant d’aquestes inspeccions van valorar l’estat de les façanes i el seu nivell de seguretat.

Així mateix, es van proposar les actuacions “immediates i urgents” a tindre en compte i es van descriure els treballs de rehabilitació per a retornar les condicions de seguretat a les edificacions; a més d’incloure en l’informe un pressupost estimat del cost de les actuacions, amb la qual cosa es va sol·licitar la presentació d’ofertes en tres empreses. L’oferta més avantatjosa va ser la de l’empresa Ecsa Obra Pública y Civil, SL.

D’aquesta manera, van dictar la resolució de 23 de novembre de 2018, per la qual es declarava d’“emergència” la realització de les actuacions a l’Escola Oficial d’Idiomes de Gandia i es van adjudicar els treballs a l’empresa Ecsa Obra Pública y Civil, SL.