El Consell inverteix 15 milions en la compra de 160 habitatges a particulars per a destinar-los a lloguer social

La conselleria de Vivenda es llança al mercat immobiliari mitjançant l'adquisició d'habitatges a persones o entitats particulars amb l'objectiu de traure-los al mercat del lloguer a preus assequibles.

La consellera, María José Salvador, ha presentat aquest dilluns el Pla d'Adquisició d'Habitatges que en aquesta primera fase supomndrá una inversió de 15 milions d'euros en la compra d'immobles a València, Alacant, Elx, Castelló, Torrevella i Sagunt, "on es concentra el 50% de demandants", segons la mateixa Salvador.

No obstant això, "és un pla a tres anys en el qual en total s'invertiran 50 milions d'euros i arribarà a altres municipis de la Comunitat on també hi ha gran demenda d'aquest tipus d'habitatges".

I és que, segons Salvador, "existeix una segona bambolla immobiliària quant a preus de lloguer es refereix i l'administració està en l'obligació d'intervindre amb els seus mecanismes per a oferir habitatges dignes a preus assequibles tal com estableix la Llei de Funció Social d'Habitatge de la qual naix aquest Pla".

Tal com ha explicat, amb aquests primers 15 milions d'euros esperen poder adquirir uns 160 immobles a preus de 80.000 i 90.000 euros: "segons els estudis que manegem, a aquests municipis el preu del metre quadrat està de mitjana entorn de 1.000 euros", ha explicat la consellera.

D'aquesta forma, a principis d'agost es publicarà l'ordre a partir de la qual, els propietaris que desitgen vendre els seus immobles tindran de termini fins al 28 de setembre per a registrar-les.

Els habitatges hauran de complir amb una sèrie de paràmetres, com per exemple, que estiguen en perfecte estat de conservació, que tinguen entre una i dues habitacions, que estiguen en edificis que no tinguen més de 40 anys, que no tinguen deutes amb la comunitat de veïns o amb l'administració per impagament d'impostos, que tinguen donada d'alta la llum, el gas i l'aigua i que estiguen en edificis amb ascensor si estan per damunt del primer pis.

A més, es valorarà la seua ubicació quant a la proximitat amb zones verdes, col·legis, centres de salut i transport públic.

El perfil al que anirà destinat aquest tipus d'habitatges serà, en primer lloc, a persones en risc d'exclusió social, per als quals els preus de lloguer va en funció dels seus ingressos i, unit a les bonificacions que ofereix la conselleria, poden eixir a partir de 10 euros al mes.

En segon lloc, a persones o famílies amb sous precaris que no poden accedir al mercat de la compra o lloguer d'habitatges de renda lliure. En aquests casos, els preus oscil·laran entre els 125 i els 375 euros al mes.

La Conselleria d'Habitatge compta en aquests moments amb 10.000 persones apuntades en el registre de demandants d'habitatges socials, a les quals s'uneixen altres 6.000 apuntades en el llistat de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), encara que han puntualitzat que pot haver-hi persones apuntades en tots dos registres, fins i tot en altres municipals: "estem treballant per a actualitzar els registres i crear un d'únic", ha afirmat Salvador.

La Generalitat compta amb un parc públic de quasi 13.000 habitatges, de les quals 8.600 estan destinades a arrendament.

En l'actualitat hi ha 1.189 habitatges protegits dependents de l'EVha que es destinen a lloguer. Les persones que resideixen en elles són susceptibles de beneficiar-se del Pla de Lloguer Assequible si compleixen els requisits establits. En l'actualitat 234 famílies veuen reduït el seu arrendament després d'aplicar-los aquest pla.