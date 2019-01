El Consell tomba per segona vegada el macrocentre d’oci Port Mediterrani per problemes ambientals

La Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana ha tornat a tombar per segona vegada el macroprojecte d’oci Port Mediterrani –rebatejat com a Intu-Mediterrani– per motius mediambientals.

Els promotors, que plantegen un centre comercial amb atraccions de 375.000 metres quadrats al costat del paratge natural de la Mola i en un antic camp de tir militar, tenen deu dies per a al·legar.

La decisió ja s’ha comunicat a l’Ajuntament de Paterna, l’alcalde socialista del qual, Juan Antonio Sagredo, s’ha mostrat des del començament com un ferm defensor del complex, la qual cosa va causar la ruptura del pacte de Govern municipal amb els seus socis de Compromís i Paterna Sí Puede (marca blanca de Podem), contraris a aquest model comercial.

La resolució de la Conselleria de Medi Ambient conclou bàsicament que el nou projecte presentat incorre en els mateixos defectes que van motivar l’informe d’avaluació ambiental negatiu del primer projecte i que va provocar una reclamació judicial de la promotora britànica al Govern valencià per valor de 238 milions d’euros en concepte de danys i perjudicis.

En concret, el document conclou que la ubicació d’Intu-Mediterrani és la mateixa que la del projecte inicial i que es mantenen dins de la zona de protecció de la CV-35, el nou traçat del llit del barranc d’en Dolça i les basses de laminació, de la mateixa manera que passava amb l’ordenació de la rebutjada Actuació Territorial Estratègica Port Mediterrani (el projecte inicial), i que va ser un dels motius determinants pel qual el pronunciament va ser desfavorable.

En conseqüència, la proposta d’ordenació d’Intu-Mediterrani en els termes plantejats pel promotor és “manifestament inviable per haver-se dictat un pronunciament ambiental desfavorable en un pla anàleg”.

La resolució, d’acord amb el que s’estableix en l’article 50.4 de la Llei valenciana d’ordenació del territori (LOTUP), determina la inadmissió del projecte per tal com preveu una ubicació anàloga, un ús anàleg i solucions idèntiques a les qüestions plantejades en un projecte avaluat de manera negativa prèviament.

Per això, tal com estableix l’articulat esmentat, es comunica a la promotora l’obertura del tràmit d’audiència prèvia a la resolució d’inadmissió.

A manera de resum final, el document insisteix que “la proposta Intu-Mediterrani planteja la mateixa fórmula de solució (que en Port Mediterrani) a la mateixa problemàtica existent en aqueix terreny. D’aquesta manera, aquesta solució continua sent incompatible amb el traçat de la carretera”.

Aquesta resolució és un tràmit més del procediment administratiu al qual la companyia britànica podrà al·legar, encara que complica molt que la iniciativa tire avant.

Els promotors van presentar el mes de juliol passat el nou projecte que suposava una reducció de superfície comercial d’un 25%, ja que passava d’una edificabilitat de 500.000 metres quadrats en la proposta anterior a 375.000 metres. Així, van afirmar que es posava la sostenibilitat com a prioritat i que es complia “àmpliament la legalitat”.

Tensió entre Compromís i el PSPV

A més de la ruptura del Govern municipal de Paterna, la tramitació d’aquest macrocentre comercial i d’oci ha generat tensions des del principi en el si de la Generalitat Valenciana entre el PSPV i Compromís.

Els primers s’han mostrat sempre més cauts a l’hora de valorar el projecte amb l’objectiu d’oferir una imatge de seguretat jurídica als inversors estrangers a la Comunitat Valenciana.

No debades, segons xifres de la promotora, el complex suposaria una inversió de 860 milions d’euros en aquest espai, “el projecte d’inversió privada més important de la Comunitat”, i la creació de més de 5.000 llocs de treball anuals directes, i 3.000 llocs més que es crearien durant les obres de construcció.

No obstant això, des de Compromís, formació que gestiona els departaments de Medi Ambient i d’Economia i Comerç, sempre han mostrat rebuig pel fet de considerar que es tracta d’un model comercial esgotat.

El director general de Comerç, Natxo Costa, va comentar que “l’àrea metropolitana de València té ja una sobresaturació comercial que impedeix que tots els centres comercials funcionen a ple rendiment” i l’arribada d’Intu “aniria en detriment” d’uns altres.

A més, va recordar que “el Pacte del Botànic estableix la defensa d’un model de comerç tradicional”.

Fa poc, el director general d’Intu España, Ian Sandford, va traslladar una “queixa formal” al president de la Generalitat, Ximo Puig, amb motiu de les declaracions fetes per Costa, en les quals demanava a la companyia que se n’anara a sa casa, en un missatge en el seu compte de Twitter expressat en anglés: “Intu Go Home”.