La Conselleria de Sanitat obri expedient informatiu contra l'alcalde d'Oriola per cobrar sense anar treballar

Ja n'hi ha data. L'alcalde d'Oriola, Emilio Bascuñana, ha explicat que l'han citat el pròxim 12 de novembre en la Direcció Territorial de Sanitat per a aclarir per què va estar set anys cobrant d'una adscripció funcional del departament sanitari malgrat que no consta que acudira a treballar.

Ha sigut el propi polític del PP el que ha revelat en un comunicat emés en la nit d'aquest dimarts que Sanitat ha obert diligències informatives. Aquest moviment arriba després que tres informes -de la direcció territorial de Sanitat a Alacant, del departament de Recursos Humans de la Conselleria, i del departament de Salut d'Oriola- certificaren que l'home fort de Pablo Casado a la Vega Baixa havia sigut un treballador ‘zombie’ amb un sou anual de 50.000 euros bruts.

Aquesta última novetat la va revelar la consellera a preguntes de la diputada de Compromís, Mireia Mollà. La resposta de Bascuñana va ser enviar un “escrit de reclamació” a la Generalitat Valenciana, del qual diu en el comunicat que “ha donat resultat”. “La Conselleria m'ha comunicat hui que s'han obert diligències informatives, però m'ho comunica tard, dues setmanes després que haguera de posar-me a prendre accions legals”, avança.

Assegura que el dilluns 12 de novembre acudirà a la Direcció Territorial “a veure què han preparat i a exigir-los responsabilitats”. El primer edil, la designació del qual com a alcaldable popular segueix en l'aire, afig que anirà “amb el cap ben alt, tranquil com he estat sempre des que va començar aquesta cacera de bruixes, però seré taxativa i reclamaré i a exigir novament a la conselleria que depure responsabilitats”. I és que entén l'expresident de Creu Roja d'Alacant que el Consell ha d'aclarir “per què no m'ha passat encara els informes que tenen els partits polítics PSPV I Compromís, i per què ha tardat dues setmanes a comunicar-me l'obertura d'aquestes diligències informatives plagades d'irregularitats”. “Irregularitats –prossegueix- que vull pensar són involuntàries, perquè en cas contrari (manejar i ocultar informació amb la finalitat de llevar a un alcalde d'al mig), serien impròpies d'un règim democràtic”.

Sobre l'obertura de l'expedient informatiu diu que “no és més que això, aportar informació. Espere que m'informen de què pensen que se'm podria acusar i de quin han fet amb la documentació que ells, i només ells, havien de custodiar, on està?”.

El regidor oriolà insisteix a mostrar-se “tranquil”, però afig que “el que és obvi és que hi ha uns altres que estan molt nerviosos, perquè cada vegada que apareix qualsevol informació referent a la candidatura del PP d'Oriola, ells fan un pas més”.

Sobre el seu cas, s'escuda dient que com el seu “va haver-hi i hi ha moltíssims, moltes persones treballant en les mateixes condicions que vaig estar jo. Si llavors no va haver-hi cap queixa ni denúncia, per què ara, 11 anys després? Insistisc en aqueixa absurda, injustificada i descarada estratègia de desgast. Professionalment jo no tenia cap necessitat d'exercir aqueix lloc de treball i si vaig consentir en això, va ser per l'interés de l'administració del moment i a la seua pròpia petició”.

I com ha vingut esgrimint des que eldiario.es ho revelara, insisteix que si algú pensa que hi ha alguna irregularitat, “que vagen al jutjat”. “No puc admetre, ni reconéixer, que una administració interessada políticament (que ja han demostrat ser capaces de mentir i inventar) vulguen simular un ‘judici imparcial’ quan el que busquen és un linxament mediàtic i polític. Han demostrat que estan disposats a tot i que les interessades conclusions les tenen ja decidides. No van al jutjat, simplement perquè no hi ha proves i no existeix cap irregularitat per part meua”.

Conclou reflexionant que “és preocupant el que està ocorrent en aqueixa conselleria i la ‘martingala’ entre polítics i entre partits, als quals no els interessa que Emilio Bascuñana torne a ser alcalde d'Oriola, però ni la ciutadania ni jo podem consentir ni permetre que aquestes actituds vencen”.