Des d'un assessor de la Constitució de Veneçuela a una enginyera en telecomunicacions: qui és qui en el nou Consell de Ximo Puig

Passades les deu de la nit d'aquest diumenge, unes dotze hores després de la seua presa de possessió com a president de la Generalitat, Ximo Puig donava a conéixer -per mitjà d'un comunicat- la composició del segon Consell del Botànic, una llista amb dotze noms encapçalada pel propi cap del Consell amb més de la meitat de l'Executiu que repeteix (set) i cinc cares noves, alguna d'elles vertaderes sorpreses. Aquests són els dotze consellers i conselleres del Botànic 2:

Ximo Puig (Morella, 1959). PSPV.- Periodista de professió, el que fora alcalde de Morella (Castelló) durant quatre legislatures i mitja va començar en la primera fila de la política en 1983, quan va eixir elegit diputat autonòmic -també ha sigut diputat en el Congrés-. En 1986 va ser nomenat director de Relacions Institucionals i Informatives de les Corts de la mà del president de la Generalitat, el socialista Joan Lerma, càrrec que va ocupar fins que en 1995 va ser elegit alcalde de Morella. Després de perdre en 2008 davant Jorge Alarte en el seu intent de convertir-se en secretari general dels socialistes valencians, en 2012 és triat líder del PSPV, partit amb el qual es va presentar a les eleccions autonòmiques en 2015, convertint-se en el primer president de la Generalitat del PSPV després de dos dècades d'hegemonia del Partit Popular. El passat 28 d'abril va guanyar les eleccions autonòmiques i aquest diumenge prenia possessió del càrrec de cap del Consell gràcies al segon acord del Botànic signat amb Compromís i Unides Podem-EUPV. President.

Mónica Oltra (Neuss, Renania del Nord-Westfàlia, Alemanya, 1969). Compromís.- Advocada de professió, va començar la seua trajectòria política en Esquerra Unida, formació amb la qual és elegida diputada autonòmica al 2007 dins de la candidatura conjunta amb el Bloc i izquierda Republicana -denominada Compromís pel País Valencià-. Després d'una legislatura convulsa, amb una crisi dins del grup parlamentari que va provocar la seua expulsió d'EU, el partit d'Oltra (Iniciativa del Poble Valencià) s'integra junt amb el Bloc Nacionalista Valencià i Els Verds en Compromís, coalició amb la concorreria a les eleccions de 2011 i amb la qual eixiria elegida de nou diputada. En 2015, després de diversos anys en què s'havia convertit en l'assot dels governs del Partit Popular en les Corts, Compromís signa l'acord del Botànic amb PSPV i Podem i passa a formar part del Govern autonòmic al costat dels socialistes amb el suport parlamentari del partit de Pablo Iglesias, i Oltra es converteix en la vicepresidenta valenciana, portaveu de l'Executiu i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, cartera que mantindrà aquesta legislatura. Vicepresidenta, consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives i portaveu del Consell.

Rubén Martínez Dalmau (Teulada, 1970). Podem.- Aquest alacantí és doctor en Dret per la Universitat de València, llicenciat en Ciències Polítiques per l'UNED i professor titular de Dret Constitucional. Politòleg i activista pro Drets Humans, va ser diputat en les Corts Generals en la breu legislatura 2015-2016 per Podem (integrat llavors en la candidatura 'A la Valenciana'). És un dels creadors en 1993 del Centre d'Estudis Polítics i Socials (CEPS), entitat que es considera el germen de Podemos i que va col·laborar amb diferents països d'Amèrica Llatina. Martínez Dalmau ha sigut assessor en la redacció de les constitucions de Veneçuela (1999), Bolívia (2006-2007) i l'Equador (2008). Vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Vicent Soler (València, 1949) PSPV.- Sobre aquest catedràtic d'Economia Aplicada -degà de la Facultat d'Economia de la Universitat de València fins a 2015, quan es va incorporar al primer Consell del Botànic com a responsable d'Hisenda i Model Econòmic- pivotarà tota la negociació del tan anhelat finançament valencià. Activista antifranquista, va participar en el Consell Democràtic del País Valencià i va ser un dels fundadors del Partit Socialista del País Valencià (PSPV). Va ser conseller d'Administració Pública del segon Executiu de Joan Lerma, de 1985 a 1987.

Gabriela Bravo (Ràfol de Salem, 1963). Independent.- La consellera de Justícia va entrar com a independent en l'Executiu del Botànic en 2015 procedent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), on va arribar en 2008 després de començar la seua carrera com a fiscal de Menors. Llicenciada en Dret, ha sigut presidenta de la Unió Progressista de Fiscals. En la passada legislatura ha mantingut algun desacord amb Mónica Oltra a compte de l'encreuament de competències entre els seus departaments en matèria de violència de gènere. Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública.

Vicent Marzà (Castelló de la Plana, 1983) Compromís.- Diplomat en Magisteri i professor de llengua estrangera -francés i anglés- i membre d'Escola Valenciana, el dirigent del Bloc és responsable del decret de plurilingüisme i ha sigut un dels principals objectius de les crítiques de Partit Popular i Ciutadans en la passada legislatura. Marzà repetirà cartera els pròxims quatre anys, encara que en aquesta ocasió sense les competències en matèria d'universitats, i entre les seues assignatures pendents (si bé ha començat amb aquesta tasca) es troba l'eliminació dels barracons. Conseller d'Educació, Cultura i Esport.

Ana Barceló (Sax, 1959). PSPV.- Aquesta alacantina llicenciada en Dret per la Universitat de València ha sigut alcaldessa de Sax entre 2003 i 2011 i va ser portaveu adjunta del PSPV en les Corts fins a 2018, quan es va fer càrrec de la Conselleria de Sanitat després que Pedro Sánchez es portara a Carmen Montón per a formar part de l'Executiu sorgit després de la moció de censura a Mariano Rajoy. Barceló té entre les seues tasques pendents continuar amb la reversió de les concessions sanitàries conforme vagen caducant. Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

Rafael Climent (Muro d'Alcoi, 1960). Compromís.- El segon dels noms del Bloc en l'Executiu de Ximo Puig repeteix al capdavant d'Economia malgrat ser un dels consellers més qüestionats de la passada legislatura. Professor de Filologia Clàssica per la Universitat de València i defensor de la 'economia del bé comú', va ser alcalde de la localitat de Muro d'Alcoi entre 1999 i 2015, quan va entrar a formar part del Consell, la qual cosa el va convertir en un dels referents municipals de la formació valencianista. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Mireia Mollà (Elx, 1982) Compromís.- Regidor i portaveu de Compromís a l'Ajuntament d'Elx, ha sigut diputada autonòmica entre 2007 -any en què va entrar en les Corts al costat de Mónica Oltra- i 2019. Va ser la portaveu adjunta de Compromís en les Corts en la passada legislatura. Ha cursat estudis d'Estadística i ha treballat en el departament de Comptabilitat de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Va ser, amb de la socialista Clara Tirado, l'assot de l'exconseller Rafael Blasco quan aquest ocupava la cartera de Cooperació i Solidaritat, i va denunciar les múltiples irregularitats detectades en el seu departament. És filla de Pasqual Mollà, líder d'Esquerra i País i un dels negociadors de Compromís tant en el primer com en el segon acord del Botànic. Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Arcadi España (Carcaixent, 1974). PSPV.- El fins diumenge cap de gabinet de Ximo Puig veu recompensat el seu dur treball durant la passada legislatura en la Presidència de la Generalitat amb la Conselleria d'Obres Públiques i Vertebració del Territori. Fill d'Arcadi España, un històric socialista que va assessorar Joan Lerma en el primer govern autonòmic, és una de les ments més valorades per l'equip del president per la seua visió estratègica. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, màster en Direcció i Gestió Pública i consultor en ciències polítiques. Va treballar per al Govern de Zapatero i en les últimes setmanes ha participat en les negociacions del segon acord del Botànic, encarregant-se de la redacció del programa polític. Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Carolina Pascual Villalobos (Elx, 1974). Independent.- Doctora per la Universitat d'Alacant i Enginyera de Telecomunicacions, es farà càrrec de la Conselleria d'Innovació i Universitats, departament de nova creació. La il·licitana ha sigut la primera dona a ser degana del Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicacions de la Comunitat Valenciana, càrrec que va assumir al gener de 2018 i és presidenta de l'Associació Valenciana d'Enginyers de Telecomunicació. Com a símbol del compromís amb la vertebració territorial, es farà càrrec de la primera cartera de l'Executiu autonòmic que operarà des d'Alacant, una sorpresa doble de l'Executiu de Ximo Puig. Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Rosa Pérez Garijo (València, 1972) Esquerra Unida.- Llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la Universitat de València, ha exercit d'advocada i és professora associada a la Universitat de València. Coordinadora general d'Esquerra Unida des de maig de 2018, en la passada legislatura va ser regidora a l'Ajuntament de Catarroja i vicepresidenta quarta i diputada d'Inclusió Social, Memòria Democràtica i Teatres en la Diputació de València, on formava part de l'equip de govern al costat de PSPV, Compromís i València en Comú. Ha sigut elegida diputada autonòmica per València dins la confluència d'Unides Podem-EUPV. Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.