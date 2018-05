Correus perillosos, un contracte fallit i dates confuses, la investigació més compromesa per al PSPV

L’empresa Crespo Gomar va ser l’agència de publicitat de capçalera del PSPV entre els anys 2001 i 2008. En l’actualitat, quatre jutjats –dos de Madrid, un de Benidorm i un altre de Gandia– investiguen contractes públics d’administracions socialistes amb aquesta societat. En aquests moments hi ha 14 imputats per aquestes adjudicacions i sembla que la llista d’investigats s’incrementarà en les pròximes setmanes. L’exalcalde de Benidorm Agustín Navarro –ara diputat provincial del PSPV–, un exgerent d’Imelsa –ara en l’empresa mixta Egevasa– i una exdirectora general del Govern de Zapatero han perdut els estreps arran d’haver estat citats a declarar.

Correu de la secretària d'Organització del PSPV

De les investigacions judicials en marxa, la més espinosa per la informació present en la instrucció és la que concerneix als socialistes benidormers, l’agrupació històricament controlada per la família de l’exministra de Sanitat Leire Pajín. Entre els documents de què disposa el jutge hi ha correus més que comprometedors, un contracte fallit de quasi 300.000 euros i les mentides que va pronunciar el PSPV local quan va saltar l’escàndol.

El contracte públic pel qual ha acabat imputat l’exalcalde de Benidorm Agustín Navarro es va adjudicar el 7 de juliol de 2010. L’empresa Opino Media, propietat d’Alberto Gomar (soci també de Crespo Gomar) va rebre 288.435 euros per muntar una vintena d’opinòmetres per tota la ciutat. El projecte s’emmarcava dins de l’II Pla E del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero.

Factura de Crespo Gomar al PSPV

Els opinòmetres, que es van vendre a so de bombo i platerets per l’alcalde i el seu equip van ser un fracàs tal que un any després es van desendollar quan va expirar el contracte amb l’empresa. En concret al desembre del 2011. No se’n va saber res més i els diners de la implantació van quedar soterrats per sempre.

En la denúncia del PP contra el presumpte finançament de PSPV i Bloc i la informació aportada a la causa de finançament irregular ja prescrit, es van aportar uns correus electrònics de la secretària d’Organització del PSPV local l’any 2007, Anabel Hallado. En els missatges, segons s’observa en els documents reproduïts, la membre del partit negocia amb Crespo Gomar que unes quantes empreses satisfacen el deute per actes i serveis prestats per l’agència de publicitat. Es tracta de l’empresa Hospimar i de Quick Meals, ambdues haurien abonat 12.000 euros més IVA. Un calc del que va fer la trama Gürtel amb el PP de Francisco Camps.