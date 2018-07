Corrupció, finançament i pactes polítics centren el primer debat de portaveus dels partits en À Punt

Aquest dimarts la televisió de À Punt Mèdia va acollir el primer debat de portaveus de tots els partits polítics valencians amb representació en les Corts Valencianes, el primer debat d'aquestes característiques en la televisió pública valenciana més enllà de l'obligat per la Llei Electoral en període de campanya. El model de debat estava dividit per blocs temàtics, va començar amb la corrupció i el recent cas Alqueria que ha suposat la dimissió del president de la Diputació de València, i també va tocar altres temes com el finançament autonòmic i les perspectives de vot i de pactes polítics.

Van participar en aquest debat els portaveus del PSPV, Manuel Mata, del PP, Isabel Bonig, de Compromís, Fran Ferri, de Podem, Antonio Estañ, i de Ciutadans, Mari Carmen Sánchez. Uns altres dels temes tractats van ser els models lingüístics i d'educació, l'evolució econòmica i altres debats de política nacional.

Entre les curiositats cal destacar que la portaveu del PP, Isabel Bonig, va voler començar la seua intervenció recordant a les víctimes del metre i també va insistir en el seu rebuig a l'actual model de televisió pública.