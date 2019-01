Les Corts demanen al Govern que permeta l'Open Arms seguir amb els rescats al Mediterrani

Les Corts demanen el Govern central que deixe que el vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms isca del port de Barcelona i continue amb el rescat de persones al Mediterrani. Aquest dimecres els grups parlamentaris valencians han subscrit una declaració institucional proposta per Compromís, que insta al Govern a "permetre al vaixell de l'ONG Open Arms abandonar el port de Barcelona, facilitant així la realització de labors humanitàries en el Mediterrani i contribuint al salvament de vides i a les defensa dels drets humans de les persones migrants".

El vaixell de rescat porta bloquejat en el port català dos dies, des que va arribar d'haver desembarcat 300 persones procedents de Líbia a Algesires, el port de referència per als rescats espanyols. La Direcció General de la Marina Mercant, dependent del Ministeri de Foment, va denegar el permís d'eixida excusant-se en el tancament dels ports d'Itàlia i Malta, on l'ONG portava als rescatats -per ser el port segur més pròxim-. La direcció va afegir que la situació romandria així "fins que hi haja un acord per al desembarcament dels auxiliats amb les autoritats de les zones de salvament".

La resolució exposa que "el buc s'està veient forçat a navegar durant diversos dies, creuant el Mediterrani, per a desembarcar a les persones rescatades en el mar molt lluny del lloc de rescat", un fet que "s'aparta dels procediments relatius a les operacions de salvament regulades per la normativa internacional".

Les formacions valencianes demanen actuar "davant la greu crisi humanitària" en el Mediterrani, on "els morts es compten per milers i la xifra no deixa d'augmentar" i "complir amb el que s'estableix en el Pacte Mundial sobre Migració". Des de l'inici de la seua activitat en 2015, el vaixell de l'ONG ha rescatat a prop de 60.000 persones. Seguint l'esperit del rescat de l'Aquarius el juny passat, els grups polítics valencians insten l'Executiu a continuar amb el rescat de persones, un dels eixos de l'acord del Govern autonòmic.

El document de les Corts Valencianes recorda que "mentre existisquen conflictes armats, persecucions, violacions de drets humans, desastres naturals o pobresa, existiran persones desplaçades" i per això demana al Govern que actue.