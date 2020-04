Les Corts encarreguen un informe jurídic per a reduir el salari dels diputats per la crisi del coronavirus

Les Corts Valencianes estudien la viabilitat de reduir part de les retribucions dels diputats autonòmics mentre l'activitat parlamentària presencial no es desenvolupe. La Mesa del Parlament autonòmic, que celebra reunions telemàtiques malgrat la suspensió del període ordinari de sessions, ha encarregat als serveis jurídics un informe sobre com podria realitzar-se la retenció en les nòmines.

Els grups parlamentaris han plantejat diferents alternatives per a la renúncia a aquests complements, que s'assignen en funció de la residència habitual dels parlamentaris. Segons expliquen fonts parlamentàries, al no tractar-se d'un canvi en la retribució sinó una renúncia a part dels complements fora del període ordinari, el mecanisme es complica.

De moment, els serveis jurídics han expressat els seus dubtes sobre com aplicar aquesta retenció, que requeriria d'un acord conjunt dels grups, així que estudiaran la mesura amb els serveis econòmics de la Cambra. Els serveis de la cambra creuen que és una decisió que han d'adoptar els diputats i no la institució, encara que informaran el pròxim dimarts sobre les diferents possibilitats.

Un conflicte similar es va plantejar quan els diputats d'Unides Podem van acordar no cobrar més de tres vegades el salari mínim per les seues responsabilitats polítiques. En aqueix moment, els serveis de la cambra van considerar que eren els propis diputats els que haurien de destinar l'excedent per a la finalitat que consideraren, no les Corts qui el regulara.

No obstant això, els grups consultats per aquest diari remenen altres vies, si la cambra no pot adoptar la mesura, com fer una renúncia individualitzada o donar l'excedent del salari. Els diputats reben com a indemnització per exercici de les seues funcions una quantia fixa, que depén de la distància del seu domicili a la cambra autonòmica, un assignació d'entre 300 i 900 euros al mes. Si els 99 parlamentaris renunciaren a aquest complement durant el mes que està previst dure el confinament, la xifra oscil·laria entre 29.000 i 89.000 euros.

Les propostes són diferents en funció de cada partit. Unides Podem ha plantejat una reducció del 50% del seu salari en els dirigents amb càrrec en la formació; mesura que en l'àmbit valencià afectaria la seua síndica, Naiara Davó, que defensa "la mateixa proposta per als càrrecs de les Corts". La formació morada planteja, igual que Ciutadans, que els diputats no cobren la indemnització per exercici de la seua funció mentre no hi haja activitat. El seu portaveu, Toni Cantó, va plantejar dilluns passat que la mesura "s'aplique amb caràcter retroactiu des del passat 14 de març, atés que les Corts no obrin les seues portes des de fa unes quantes setmanes".

La iniciativa és similar a la plantejada per Compromís, que el seu síndic, Fran Ferri, demana que es renuncie a aquest complement i es destinen els imports a sufragar despeses de la Generalitat "vinculades a l'assistència sanitària, la salut pública i l'assistència sociosanitària derivades de la crisi provocada" pel coronavirus. Per part seua, els diputats socialistes han anunciat que renuncien a cobrar la indemnització per l'exercici del càrrec. Els 27 parlamentaris han acordat que aqueixa quantitat es donarà a entitats de caràcter social que estan treballant per a pal·liar les greus conseqüències socials que està generant la crisi del coronavirus.

Per part del PP, s'ha acordat a nivell nacional que els seus càrrecs públics donen part del seu sou a un fons comú destinat a la lluita contra el virus. Els diputats de Vox van anunciar la renúncia dilluns passat, com va fer Ciutadans, en un escrit presentat en la Mesa on sol·liciten que siga efectiva des de l'inici de l'estat d'alarma fins al final.