Declaren testimonis clau del cas Alqueria: de l’“empastre” d’Orengo als “filtres” fallits del cap de Jurídic i el secretari de Divalterra

El titular del Jutjat d’Instrucció número 18 de València ha pres declaració com a testimonis a cinc dels negociadors del pacte de Govern d’esquerres del 2015 en la Diputació de València sobre la contractació de set alts càrrecs en l’empresa pública Divalterra que va desencadenar l’operació policial Alqueria. El que va ser cap de gabinet del dimitit president Jorge Rodríguez i home fort del socialisme valencià José Manuel Orengo ha assegurat que la concatenació d’informes contradictoris sobre la legalitat d’aquestes contractacions va ser “un empastre”.

Orengo ha assegurat davant el jutge que les contractacions ara investigades i per les quals hi ha set imputats es van fer després que abandonara el gabinet de Rodríguez i, per extensió, la Diputació, encara que, segons les dates publicades oficialment, el polític de Gandia –ara ficat a directiu d’empresa en Baleària– va deixar la institució provincial al febrer del 2016. L’empresa pública Divalterra va fer els contractes d’alts càrrecs al novembre i desembre del 2015.

En declaracions a la premsa després d’haver declarat, Orengo ha dit que “l’empastre” va vindre després de la seua eixida, perquè, malgrat els informes contradictoris que es van fer sobre la contractació dels alts càrrecs “van continuar tretze són tretze amb el tema”.

Dos dels consellers de Divalterra que han anat a declarar com a testimonis, els exdiputats per Compromís Emili Altur i Josep Bort, han sigut interpel·lats pel jutge sobre per què aquestes contractacions investigades no van passar per consell d’administració. Segons fonts jurídiques, Bort ha relatat que, encara que hagueren passat per consell, les haurien “validades”. I és que, tant Bort com Altur, segons les mateixes fonts, han assegurat que hi havia almenys dos “filtres” legals que avalaven els contractes que feia l’empresa pública: el secretari del consell d’administració i el cap Jurídic de Divalterra, José Luis Vera.

Sobre Vera han explicat que es va crear el seu lloc en Divalterra específicament per a això, per a controlar tot el totum revolutum legal d’una empresa en què havia entrat la guàrdia civil i ja estava sent investigada en el cas Taula. De fet, el mateix Vera va emetre un informe en què donava dues opcions: avalar les contractacions o censurar totes les que feia l’empresa pública, no sols la dels alts càrrecs.

El jutge ha preguntat als cinc testimonis pel “repartiment” de càrrecs en Divalterra que es va reflectir en l’acord de govern: quatre per al PSPV i tres per a Compromís. Els testimonis han reconegut aquest pacte previ, però que les contractacions les van fer els cogerents de l’empresa pública, nomenats per cadascun dels partits, han dit.

El fiscal ha preguntat a Bort i Altur si en el consell d’administració s’ha insultat o s’ha amenaçat algú, en referència a les acusacions que la denúncia inicial deixa caure sobre l’excap de gabinet de Rodríguez Ricard Gallego, i tots dos han dit que no recordaven aquest tipus de situacions.

L’advocat del PP han preguntat als testimonis si els alts càrrecs feien aportacions dels seus salaris al partit, com fan tots els càrrecs públics dels partits d’esquerra per finançar a les seues formacions. Els testimonis han mostrat el seu desconeixement i que això ho saben els tresorers de cada formació.